Canoístas salvam cachorro que atravessava a nado o Rio Guamá, em Belém

Um cachorro foi resgatado por canoístas enquanto atravessa a nado o Rio Guamá, na manhã desta sexta-feira (19), no sentido de Belém à Ilha do Combu. O resgate foi filmado e compartilhado nas redes sociais.

Na filmagem, é possível escutar um dos canoístas brincando que o salvamento do animal se trata do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, de 1998. Eles chamam pelo cachorro, que vai em direção a eles. “Vem, bebê”, diz a moça que registra o resgate.

O animal é pego e colocado dentro da canoa. “Salvamos o pretinho”, comemoram os canoístas. Os responsáveis pelo resgate do cão fazem parte do grupo “Canoa Paidégua”.

Com informações do portal Uruá-Tapera.