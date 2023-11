Candidatos do Enem lotam a missa de 'bênção das canetas', em Belém

A Capelania Militar Nossa Senhora de Loreto, em Belém, realizou na tarde deste sábado (4) a tradicional “bênção das canetas” durante a missa. Vários adolescentes e jovens que se preparam para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (5) compareceram à celebração católica para receber as bênçãos a fim de obter melhor desempenho na prova. A capelania ficou lotada de fiéis.

Uma das estudantes que participou da missa foi Maria Fernanda Araújo, de 17 anos. Ela está concluindo o convênio e irá fazer a prova do Enem neste domingo para tentar uma vaga para o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pará (UFPA).

“É o meu terceiro Enem, pois comecei a fazer desde o início do ensino médio, como treino. Agora será para valer. Estou um pouco nervosa. Fiz nos outros anos, mas é como se fosse a primeira vez. Vou tentar procurar em Deus uma maneira de me acalmar e ter fé que Ele vai estar comigo. Me preparei, vou aplicar (na prova) os conhecimentos que adquiri”, conta Fernanda.

Missa na Capelania de Nossa Senhora de Loreto. (Enize Vidigal)

A missa foi celebrada pelo padre Élcio Alberton. Nesse dia da semana, costuma ser celebrada a missa das crianças. Mas, quando se aproxima o período do Enem, o celebrante realiza a bênção das canetas ao final da cerimônia. “É tradição na Capelania, na véspera do Enem, distribuir canetas aos alunos que farão o Enem com uma bênção. A gente pede que a graça, a alegria, a misericórdia e a serenidade de Deus aquiete os corações dos nossos estudantes para que, então, nessa condição, de coração sereno, eles possam superar a ansiedade que acabam enfrentando por conta da escolha de cursos e das opções de vida”.

Mais do que um simples candidato à vaga de Engenharia na UFPA, Yuri Picanço, de 17 anos, também é coroinha da capelania e não perdeu a oportunidade de participar da benção das canetas. “É natural estar nervoso. Eu vim mais para me tranquilizar. Sempre que a gente entrega algo para o Espírito Santo nos guiar, nos orientar, a gente consegue fazer a coisa melhor. Isso muitas vezes acalma”, disse.

Já Alessandro Everton, de 17 anos, vai tentar vaga para o curso de Medicina na UFPA e também na Universidade do Estado do Pará (UEPA). “Ano passado, fiz o Enem como treineiro e, este ano, será o primeiro ano valendo. Sempre foi o meu sonho. Vim para a missa a convite de uma amigo. Achei uma boa experiência pedir as bênçãos de Deus para me ajudar na prova e me tranquilizar também”.