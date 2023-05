Campanha promove marcha pela saúde mental materna e revela altos índices de depressão pós-parto

Uma caminhada programada para este sábado (20) vai reunir mulheres de todas as idades e simpatizantes da causa para conscientizar e sensibilizar a população sobre os cuidados e promoção da saúde mental materna, além de chamar atenção para os altos índices de depressão pós-parto. A programação faz parte da campanha Maio Furta-Cor e começa às 9h, na praça Batista Campos, em Belém.

Levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou que 26,3% das mulheres apresentam sintomas de depressão entre seis e 18 meses após o parto. As taxas de depressão no período pós-parto variam em até 30% no País, e cerca de 60% das mulheres já apresentam indícios durante a gestação, sem serem diagnosticadas e tratadas adequadamente, conforme o levantamento.

A depressão pós-parto interfere na capacidade materna de cuidar de si mesma e do lactente, aumenta o risco de psicose, suicídio e infanticídio, além de afetar diretamente a saúde da criança. Por isso, a campanha Maio Furta-Cor também busca envolver as crianças, uma vez que as mães que vivem com depressão oferecem menos estímulos sensoriais, cognitivos e afetivos aos seus filhos.

“Entendemos que a saúde mental materna é um trabalho de todos, afinal, quem vai cuidar de quem cuida de todos nós? Nesse sentido, estamos com um Projeto de Lei protocolado na Câmara Municipal de Belém que institui maio como o mês da sensibilização e conscientização no que diz respeito à saúde mental materna”, declarou a psicóloga Rayara Lopes, que também representa a campanha no Pará.

Confira a programação da campanha Maio Furta-Cor:

Sábado – 20/05

Marcha de Belém

Concentração: Praça Batista Campos

Horário: a partir das 9h

Sábado – 27/05

Ação em Marituba

Concentração: Praça Central

Horário: a partir das 9h

Domingo – 28/05

Marcha de Ananindeua

Concentração: Praça da Cidade Nova 8

Horário: a partir das 9h