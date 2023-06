Campanha 'Pará para Todes' oferta serviços gratuitos na Praça da República no próximo domingo (2)

A Praça da República receberá, no próximo domingo (2), a campanha “Pará para Todes”, alusiva o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta quarta-feira (28), tem como objetivo a promoção e a garantia dos direitos da comunidade, a partir da oferta de serviços de saúde, jurídicos e sociais. A programação, realizada pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), começa às 9h, em Belém, com oferta de serviços gratuitos.

A ação contará com a parceria das secretarias de Saúde (Sespa), Articulação e Cidadania (Seac), da Defensoria Pública do Estado (DPE) e Ministério Público do Pará (MPPA), além de apresentações culturais.

Entre os serviços ofertados estão: testes rápidos de saúde, orientações sobre higiene bucal e sobre o Projeto Casulo; encaminhamentos para retificação de Registro Civil (nome social), atendimento jurídico e acesso às Usinas da Paz; emissão de documentos; e distribuição de cartilhas educativas sobre a defesa da diversidade e conquistas da luta LGBTQIA+.

Nesta quarta-feira (28), a Seirdh fará parte do Arraial de Todos os Santos, na Casa das Artes, que fica localizada ao lado da Basílica de Nazaré. Lá, serão feitos debates sobre promoção e acesso à cultura, na ocasião também serão compartilhadas orientações sobre mercado de trabalho, saúde e direitos.

Serviço

Local: Praça da República

Horário: 9h