Campanha de vacinação será realizada nas Usinas da Paz em Belém, Ananindeua e Marituba

Durante os dias 15 e 22 de março, sempre das 8h às 13h, as Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba receberão uma campanha de vacinação para ampliar o acesso à imunização no Pará, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Em Belém, as vacinas estarão disponíveis nas Usinas da Paz dos bairros Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem. Em Ananindeua, a imunização ocorrerá na Usina da Paz do Icuí-Guajará, e em Marituba, na Usina da Paz do próprio município.

Para se vacinar, é necessário levar Carteira de Vacinação, RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS.

A campanha vai oferecer vacinas para diferentes idades, incluindo:

HPV (9 a 14 anos)

Difteria e Tétano (a partir de 7 anos)

Febre Amarela (a partir de 5 anos)

Tríplice Viral (2 a 59 anos)

Influenza (a partir de 12 anos)

Hepatite B (12 a 59 anos)

Serviço:

Data: 15/03/2025

Horário: 8h às 13h

Local: Usina da Paz do Jurunas/Condor

Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, S/N, entre Av. Bernardo Sayão e Trav. Honório José dos Santos (em frente à UPA do Jurunas).