Campanha de vacinação antirrábica inicia neste sábado em Belém

A 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2023, em Belém, inicia neste sábado (3). O primeiro ciclo de imunização dos pets será realizado na praça Dalcídio Jurandir, no bairro da Cremação, e na praça Frei Daniel de Samarat, no, Guamá. Será das 9h às 17h.

Já no domingo (4), haverá vacinação nos seguintes pontos: na praça Brasil, no Umarizal, e no Centro Comunitário Maria Mendes, na Terra Firme. O público-alvo são animais domésticos caninos e felinos a partir de três meses de vida saudáveis, e fêmeas não prenhes.

O objetivo da campanha é controlar a circulação do vírus rábico entre cães e gatos em todo o município de Belém. A campanha é uma ação do Ministério da Saúde e Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O que é a raiva?

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

Essa doença apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Apesar de ser conhecida desde a Antiguidade, continua sendo um problema de saúde pública.