Em Belém, veterinárias resgatam cadela no cio rodeada por cachorros; veja

Viralizou nas redes sociais o vídeo do resgate da cadela Virgínia, realizado pelas médicas veterinárias da clínica Gavinho, localizada no bairro da Marambaia, em Belém. O resgate foi necessário porque a cachorra estava no cio e havia muitos cães ao redor, querendo copular com ela.

Nas imagens, é possível ver quatro veterinárias em um carro indo até a esquina da avenida Rodolfo Chermont com a Rua da Mata. Ao pararem na esquina, elas se deparam com Virgínia cercada por inúmeros cães. Com um pote de ração nas mãos, elas vão ao resgate e conseguem tirar a cadela do meio dos outros cachorros.

"Galera, achamos! Vou mostrar para vocês. Vamos, meninas, mulheres em ação! Égua, tu é doido, é! Um monte de Zé Felipe e Neymar atrás dela", disseram as médicas durante o trabalho de resgate.

Após o resgate bem-sucedido, a cadela foi levada à clínica, onde recebeu um banho, realizou os exames necessários e foi castrada pela equipe médica. O resgate ocorreu no dia 4 de fevereiro, e após passar por todos os exames e vacinas, Virgínia agora está disponível para adoção responsável.

