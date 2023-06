Bênção dos animais: cachorros são abençoados em festividade na Praça Batista Campos, em Belém

A manhã de domingo (11) foi agitada nos arredores da praça Batista Campos, em Belém, onde diversos cachorros e tutores se reuniram na festividade da paróquia Santo Antônio de Lisboa, onde ocorreu a tradicional benção dos animais. Além das orações e do banho de água benta, foi uma oportunidade para pets e donos interagirem.

O universitário Antônio Amorim levou a cachorra Glória para o evento. Ela tem cinco anos e ganhou esse nome em homenagem ao personagem homônimo do filme "Madagascar".

"Foi minha sobrinha, que hoje tem seis anos, quee olhou para a cachorra e disse que era a cara da Glória do Madagascar. Eu saí de casa e fui morar sozinho. Foi quando ganhei ela. Tem sido minha parceira desde então. Todo momento de estudo ela está deitada nos meus pés. É só eu e ela", diz ele, que é natural do município de Capanema.

Stephany Chagas é estudante e levou o cachorrinho Theo para a praça. "Isso é muito especial para a gente que ama nossos pets. Ele ganhou essa benção maravilhosa. Ele é um integrante da família. E ele sempre sai para passear nos domingos e eu fico feliz quando encontro várias pessoas reunidas com pets no mesmo local. E vejo que ele fica feliz também", diz.

Stephany levou Theo para receber as bençãos (Ivan Duarte/O Liberal)

O frei Fábio Batista conduziu a programação e avalia que a história de Santo Antônio de Lisboa está intimamente ligada com os animais. Ele sublinha que nos escritos históricos sobre o padroeiro, os animais aparecem muito presentes, como quando Santo Antônio pregou aos peixes e o milagre da mula.



"A bênção acontece todo ano dentro da festividade e já é costume. Santo Antônio tem essa ligação de falar com os peixes então nós franciscanos trazemos isso de volta em forma de celebração e união. Dá sempre muita gente e é sempre um momento legal, com mais de mil pessoas", diz.



Segundo o pároco Frei Rodolfo Pimentel o momento de intimidade entre os pets, seus tutores e o santo mostra a santidade e a presença no dia a dia “Esse momento de celebrar e abençoar os animais é também uma forma de inseri-los cada vez mais no dia a dia do lar que ele habita, é uma forma de tornar íntimo como um todo a família que adotou o padroeiro como santo devocional”, comentou o pároco.

Ben chegou na vida de Marcelo no início da pandemia de covid-19 (Ivan Duarte/O Liberal)

O publicitário Marcelo Loureiro aproveitou o clima de quermesse e levou toda a família para acompanhar Ben, cachorro dele que também recebeu a benção. "Hoje em dia o mundo está muito cruel com os animais. Quanto mais proteção trazemos para ele, melhor. Ele chegou em casa no início da pandemia e foi um divisor de águas na família. Ele ajudou muito a gente a enfrentar esse período", afirma.

Nirna vestiu a cachorrinha Mila a caráter para a programação especial de domingo (Ivan Duarte/O Liberal)

A professora Nirna Tourinho adorou a programação e viu que a cachorrinha Mila ficou bem animada. "Meu filho queria muito um pet, mas acaba que a gente vira avó dos cachorros. Ela é minha companheira e parceira. Acho incrível a sintonia deles com a gente. Em vários momentos eu já estive triste e ela veio até mim. É o amor mais puro que existe. Só quem vive que sabe", conta.