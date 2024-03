BR-316 tem ponto de alagamento na manhã deste sábado (16)

Na manhã nublada deste sábado, 16, a rodovia BR-316 apresenta trânsito lento no trecho entre os municípios de Ananindeua e Marituba, supostamente devido ao transbordamento do Rio Uriboca. O problema já é comum e se repete sempre que chove na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Registro da BR-316 com alagamento entre Ananindeua e Marituba. (Imagens cedidas por Matheus Freire)

Em imagens que circulam nas redes sociais aparecem os dois sentidos da rodovia com trânsito carregado. Em uma das pistas, na qual estava a pessoa que fez as imagens, carros aparecem trafegando com água cobrindo os pneus.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento às autoridades competentes. O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que enviou uma equipe técnica e máquinas para melhorar a trafegabilidade do local, na manhã deste sábado (16). "O NGTM ressalta ainda que realiza a limpeza e dragagem das tubulações do canal Toras, que receberá drenagem nas obras de reestruturação da rodovia, para evitar o transbordamento".