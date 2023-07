BR-316: saída de Belém é bastante intensa na última sexta-feira de julho

A manhã de sexta-feira (28) foi de trânsito intenso na saída de Belém, em especial na região do Entroncamento. Foi registrada lentidão no tráfego especialmente entre 9h e 10h da manhã. Um número visivelmente expressivo de veranistas saiu de carro desde cedo com o objetivo de pegar estrada para aproveitar os balneários no último fim de semana de férias escolares.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará, os principais trechos de congestionamento e lentidão se concentram no quilômetro 6 e no quilômetro 9. No caso do quilômetro 9, a lentidão é por conta da redução de uma faixa onde ocorrem obras de infraestrutura do governo do estado. Até por volta das 10h, nenhum sinistro ou acidente foi registrado, segundo o Detran. A partir do trecho perto da Prefeitura de Marituba, o trânsito já começava a fluir normalmente, sem qualquer lentidão ou engarrafamento.

Quem imaginou que o trânsito ia estar três vezes pior por conta de ser o último final de semana de julho pode ficar tranquilo: de acordo com agentes do Detran, não há disparidade entre o volume de trânsito registrado nos outros finais de semana e o desta sexta-feira (28).

A expectativa é que também não haja aumento no fluxo no sábado e no domingo. As equipes da instituição estão orientadas a garantir o máximo de fluidez no trânsito, especialmente em Marituba, onde engarrafamentos costumam ocorrer com mais frequência, especialmente por conta da alta quantidade de radares nas vias urbanas da cidade.