Bis Entretenimento e grupo Murta Ferreira entregam prêmio a ganhadora de promoção

A Bis Entretenimento, em parceria com a rede de postos de gasolina G2F, do grupo Murta Ferreira, entregou nesta terça-feira (28), parte do prêmio da promoção "Você não vale a gasolina do meu carro", inspirada em uma música da cantora Mari Fernandez. A "rainha do piseiro" foi uma das atrações do "Arraial do Zé Vaqueira", show realiza no último dia 15 de junho, em Belém. O sorteio premiou um ganhador com um par de ingressos para o show e um voucher de até 50 litros de gasolina. O ganhador foi revelado no dia 13 de junho, em uma transmissão ao vivo pela rede social.

A estudante Denize Almeida, de 20 anos, foi a grande vencedora da promoção e levou a irmã Danielle Almeida, de 27 anos, para assistir à programação que também contou com a participação do grupo de forro Falamansa. Os ingressos para o evento foram entregues a ganhadora no dia do show. "Eu já seguia a Bis, por lá que acompanho os eventos em Belém, aí eu vi a promoção e decidi participar justamente porque a minha irmã é muito fã do Zé Vaqueiro e da Mari Fernandez. A gente curtiu muito, cantamos todas as músicas e foi muito bom! Minha irmã ficou super feliz. Não é o primeiro show da Bis que eu vou então já conhecia a qualidade dos eventos deles", afirmou.

Pela primeira vez a empresa de eventos realizou um sorteio em parceria com outras empresas. Além da rede de postos G2F, também participaram da promoção a Amazon Produções e a produtora Soul Eventos. Para Raíra Miranda, gerente de Recursos Humanos do grupo Murta Ferreira, responsável pela rede de postos G2F, afirma que a colaboração entre as companhias será a primeira de muitas que ainda virão.

"Nosso foco é sempre os clientes, então tudo que a gente faz na nossa rede social e na operação do dia a dia é proporcionar pra eles o melhor. Quando surgiu essa parceria foi uma oportunidade de beneficiar os nossos clientes com uma oportunidade para eles se divertirem e também encherem o tanque", ressaltou Raíra Miranda.

De janeiro a junho deste ano, a Bis Entretenimento realizou 15 grandes shows. O empresário Calilo Kzam, diretor da empresa de eventos, garantiu que os clientes, fãs e seguidores da empresa de eventos podem esperar novas promoções durante o segundo semestre. "Vamos ter promoções envolvendo visita ao camarim de grandes artistas nacionais e também para você ganhar seu ingresso para curtir aquele show especial. É só seguir a @bisentretenimento, ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades", destacou.

Fique ligado nos próximos shows da Bis:

03/07 - Belo Dia Belém - Belo e Hungria

05/08 - Zé Neto e Cristiano

07/10 - Viiixe - João Gomes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Xand Avião e Zé Vaqueiro

10/12 - Buteco do Gusttavo Lima

Mais informações: (91) 98213-0059 (WhatsApp)