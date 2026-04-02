Bênção dos Santos Óleos marca missa do Crisma na Catedral de Belém durante Quinta-feira Santa

Durante a Missa do Crisma, celebrada na manhã desta Quinta-feira Santa (2), na Catedral Metropolitana de Belém, foi realizada a tradicional bênção dos Santos Óleos. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo Dom Julio Endi Akamine e reuniu bispos, padres e diáconos da arquidiocese. Na ocasião, foram abençoados três tipos de óleos utilizados ao longo do ano litúrgico nos sacramentos da Igreja Católica.

O Óleo dos Catecúmenos é destinado à preparação de pessoas que serão batizadas, considerado o primeiro passo da iniciação cristã. Já o Óleo dos Enfermos é utilizado na unção de pessoas doentes, como sinal de conforto e fortalecimento espiritual, sendo aplicado na fronte e nas mãos.

Também foi consagrado o Óleo do Santo Crisma, considerado o mais importante entre eles. Ele é utilizado em sacramentos como o batismo, a crisma e a ordenação de bispos e sacerdotes, simbolizando a consagração e o dom do Espírito Santo.

Após a celebração, os padres receberam os óleos abençoados, que serão distribuídos às 109 paróquias e às quatro reitorias da Arquidiocese de Belém, onde serão utilizados nas celebrações e ritos ao longo de todo o ano.