Belém terá ‘santuário dos equinos’ para resgate de cavalos em situação de tração animal

Em um projeto inédito, Belém terá um local para acolhimento de cavalos resgatados das ruas e em situação de tração animal. Junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), a prefeitura viabiliza a criação de um local preparado para receber esses animais em uma área de mais de 350 mil metros quadrados cedida pela Embrapa. Os trâmites para a concretização do projeto estão em andamento. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (10) pela gestão municipal.

O prefeito Igor Normando, acompanhado da titular da Secretaria de Proteção e Saúde Animal (Sepda), Elizabete Pires, e do chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário Lemos, visitou o local, onde será implementado o abrigo nesta segunda. Durante a visita, o prefeito destacou a importância da iniciativa para o bem-estar e para o fim da exploração dos animais por meio da tração, ainda existente na cidade.

O projeto tem origem em um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, de autoria de Igor Normando, quando foi vereador. "Hoje estamos vendo nascer um grande sonho. Com essa parceria entre a Embrapa, a Ufra e a Prefeitura de Belém, vamos transformar esse espaço em um grande santuário para os cavalos. Vamos acabar com a tração animal na cidade, eliminar os maus-tratos e oferecer um local digno para que esses animais possam viver", afirmou Normando.

Execução

Atualmente, a legislação municipal proíbe o uso de animais para puxar carroça na capital, mas a prática ainda persiste. Agora, o prefeito garantiu que a regulamentação será efetivada nos primeiros 100 dias de gestão. A Secretaria de Proteção e Saúde Animal (Sepda) tem atuado diretamente na negociação e viabilização do espaço de acolhimento, para garantir que atenda às necessidades dos cavalos resgatados. A proposta já havia sido discutida por gestões anteriores, mas somente agora avançou para a fase de execução.

O chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário Lemos, reforçou o compromisso da instituição com o projeto. "A Embrapa fica muito feliz por disponibilizar essa área para um projeto que vai além da Prefeitura. É uma ação que envolve a academia e o setor agropecuário, garantindo um espaço dedicado ao cuidado dos animais que sofrem com a falta de atenção na cidade. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa iniciativa", afirmou.

Parceria

Após a visita técnica, foi realizada uma reunião com representantes da Embrapa, com apresentação dos principais projetos da instituição que podem beneficiar Belém e discussão de novas possibilidades de parceria e a participação da Embrapa Amazônia Oriental na COP 30, que ocorrerá na capital paraense em novembro. A instituição deverá contar com um pavilhão de exposições sobre tecnologia e sustentabilidade, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento ambiental e urbano da cidade.