Belém terá Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos no sábado (13/04)

O público em Belém, na manhã do próximo sábado (13/04), vai contar com os serviços e atrações de uma nova edição da Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos, promovida pela Prefeitura Municipal. A Feira será realizada das 8h às 13h, no estacionamento de um shopping center na avenida Augusto Montenegro e é organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Como adotar um animal na feira

Os animais colocados para adoção são castrados, vermifugados, microchipados e vacinados contra a raiva, como informa a Sesma. Os tutores precisam:

• ter a partir de 18 anos,

• apresentar documento de identidade, comprovante de residência,

• passar por uma rápida entrevista.

A equipe do CCZ dá todas as orientações sobre os cuidados com os pets e sobre a guarda responsável.

Adotar de animais de rua é dar uma segunda chance

O CCZ, apesar de não ser canil ou gatil público, faz o resgate de animais de rua que representem algum risco à saúde humana. A fim de diminuir o número de animais abrigados nas instalações do canil e gatil do CCZ, a Feira de Adoção é uma alternativa saudável para o animal que já foi rejeitado, dando a chance de um cão ou gato conviver com uma família, pois muitos sofreram maus-tratos ou foram deixados à própria sorte.

"Em 2023, foram resgatados das ruas de Belém 127 animais vivendo em situação de vulnerabilidade, ou com suspeita de doenças que possam ser transmitidas para humanos. No grupo de animais resgatados, 110 foram adotados", como repassa a Sesma.

Vacinação protege pets da raiva e é gratuita

A campanha de vacinação tem como público-alvo animais domésticos, caninos e felinos. Confira os critérios:

• ter a partir de três meses de vida saudável;

• caso seja fêmea, não estar prenhe.

O foco é controlar a circulação do vírus rábico entre os cães e gatos em todo o município de Belém.

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

Essa doença apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Apesar de ser conhecida desde a Antiguidade, continua sendo um problema de saúde pública, como salientam os técnicos da Sesma.

Serviço

Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos

Data: 13 de abril de 2024

Horário: das 8h às 13 horas

Local: Estacionamento do Parque Shopping Belém (subsolo)

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, 4300. Parque Verde