Belém terá campanha de vacinação contra o sarampo no domingo (28), na Praça da República

A população de Belém poderá se vacinar contra o sarampo neste domingo (28), das 8h às 12h, na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a ação visa intensificar a proteção da população, ampliar a cobertura vacinal e prevenir que a doença volte a circular pelo país.

O público-alvo da campanha são crianças de 6 a 11 meses de idade, para receber a dose zero, e a população de rotina, na faixa etária de 1 a 59 anos. Aos interessados, é necessário levar um documento com foto, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação, se a pessoa tiver.

Manchas vermelhas no corpo e febre alta são os principais sintomas

O sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo, sendo uma doença infecciosa altamente contagiosa, segundo o Ministério da Saúde. Por conta disso, é essencial estar com a vacina em dia, como a dupla viral, tríplice viral e tetra viral.

Os sintomas da doença incluem manchas vermelhas no corpo, febre alta, acima de 38,5°, além de tosse seca, irritação nos olhos (conjuntivite), nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso.

Uma pessoa com o vírus do sarampo pode transmitir a doença por via aérea, ao espirrar, tossir, respirar ou falar. A transmissão pode ocorrer entre seis dias antes e quatro dias depois do surgimento das manchas vermelhas pelo corpo.

Em caso de sintomas, o Ministério da Saúde aconselha procurar o serviço de saúde mais próximo. Não é recomendado ingerir nenhum medicamento sem orientação médica. Contudo, não há tratamento específico para o sarampo, apenas para aliviar os desconfortos causados pelos sintomas. Para os casos sem complicação, é indicado manter a hidratação, o suporte nutricional e reduzir a hipertermia.

Serviço

Campanha de vacinação contra o sarampo – Sesma

Data: 28 de setembro de 2025 (domingo).

Horário: 8h às 12h.

Local: Praça da República, em frente ao Theatro da Paz.

Documentos necessários: documento com foto, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação, se a pessoa tiver.