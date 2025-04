Belém tem sebo de livros em lugar charmoso no 'meio da mata'; conheça o 'Seboso'

Em meio ao verde e à atmosfera acolhedora de um espaço cultural que lembra a floresta amazônica, funciona um sebo de livros que tem conquistado leitores e curiosos em busca de novas histórias. Entre cafés especiais, lojas autorais e apresentações musicais, surge o Seboso, um ponto de encontro entre o passado literário e o presente criativo de Belém.

O Seboso funciona no espaço Casa Namata, local com vegetação e arquitetura sustentável, que ajuda a promover uma experiência literária diferente e acolhedora para seus frequentadores. O acervo é constantemente renovado e os próprios frequentadores ajudam a manter o ciclo vivo, doando ou trocando livros. Entre no grupo de whatsapp do Seboso e veja os títulos disponíveis.

Com prateleiras repletas de publicações de todos os gêneros e épocas, o sebo atrai desde estudantes a colecionadores, passando por visitantes em busca de um achado inusitado ou uma leitura leve para o fim de semana. Inclusive, entregas de livros para quem está na Universidade Federal do Pará (UFPA) são gratuitas.

O que é um sebo de livros?

Sebos são estabelecimentos dedicados à compra, venda e troca de livros usados. Mais do que comércio, eles carregam memórias. Um sebo é aquele lugar onde se encontram desde best-sellers a edições esgotadas, passando por autores desconhecidos e verdadeiras raridades editoriais. Para os apaixonados por leitura, é um paraíso recheado de surpresas e, o melhor, com preços acessíveis.

A origem dos sebos remonta há séculos, mas no Brasil, eles se popularizaram especialmente a partir dos anos 1950, como forma de democratizar o acesso ao conhecimento em tempos de livros caros e poucas livrarias. Hoje, seguem como resistência à lógica do consumo acelerado e valorizam o reaproveitamento e o afeto pelas palavras.

Serviço:

O Seboso Livraria

Localizado no espaço Casa Namata, na avenida Conselheiro Furtado, nº 287.

Horário de funcionamento:

Terça a quinta: 9h às 23h

Sexta e sábado: 9h a 0h

Domingo: 8h às 22h

Segunda: fechado