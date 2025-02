Belém tem nove pontos de coleta para análise do barbeiro, transmissor da doença de Chagas

ESPÉCIE EXÓTICA

Camarão ‘gigante azul’ encontra nas águas da Amazônia um ambiente propício para reprodução

Espécie também é apta para o consumo e costuma ser comercializada na Feira da 25, em Belém. Monitoramento sistemático do crustáceo ainda é limitado no Pará, segundo pesquisador do Museu Goeldi.