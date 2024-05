‘Belém sem Tração Animal’: projeto inicia grupo de trabalho para viabilizar proteção de equinos

A fase preparatória do projeto "Belém sem Tração Animal", que visa a proteção de equinos usando como força de tração, iniciou na última terça-feira (28) com a criação de um grupo de trabalho. A equipe, composta por representantes das diversas instituições envolvidas, será responsável por auxiliar na implementação do projeto e realizar ajustes na legislação vigente para garantir sua eficácia. Essa é a primeira das quatro fases do projeto, que envolve diversos órgãos e instituições.

A ação é uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Proteção e Defesa Animal (SEPDA), a Guarda Municipal, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ/SESMA), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Banco do Povo, Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Fórum de Defesa Animal e protetores de animais.

Posteriormente, será realizado o cadastro dos carroceiros e a vistoria dos animais. Este processo incluirá um chamamento público para os trabalhadores que utilizam a tração animal, a fim de registrá-los e avaliar as condições de saúde dos equinos.

Os animais aprovados na vistoria serão microchipados e monitorados para garantir o bem-estar durante a transição.

Fases

Na fase intermediária, o projeto focará em oferecer novas possibilidades profissionais para os carroceiros, assegurando que não fiquem desamparados. Serão consideradas alternativas como a entrega de veículos populares, conhecidos como "cavalo de lata", e programas de capacitação para novas profissões. Além disso, será criado um santuário para os equinos, proporcionando um ambiente seguro e adequado para os animais que deixarão de ser usados como tração.

Já na fase final, o projeto envolverá a reavaliação dos animais e encaminhamento ao santuário. Os processos de adoção serão rigorosos, garantindo que os equinos sejam bem cuidados e nunca mais sofram maus-tratos, de acordo com a prefeitura. Cada animal será avaliado tecnicamente e visitas locais serão realizadas para assegurar que os novos tutores estejam aptos a oferecer o melhor cuidado possível.