Belém retoma vacinação contra covid-19, Influenza e imunizantes de rotina

A vacinação contra a covid-19, Influenza e com os imunizantes de rotina será retomada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em Belém nesta segunda-feira (24). Como informa a Prefeitura, são mais de 60 pontos de atendimento em Belém, das 8h às 17h. A imunização é gratuita para a população.

Além da Sesma, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb), no bairro do Marco, também faz parte na 25ª Campanha Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A vacinação no Iasb é aberta para todos os servidores da Prefeitura de Belém e à população em geral.

Alerta

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza de 2023 foi aberta, em Belém, pela Prefeitura Municipal dia 30 de março, dez dias antes da data prevista pelo Ministério da Saúde. O público-alvo neste primeiro momento são idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias.

"Porém, desde o começo da campanha, o número de crianças imunizadas na cidade permanece baixo. Levantamento realizado pela Sesma mostra que apenas 9,35% de crianças que se enquadram no público-alvo foram imunizadas, o que corresponde a 8.942. Os números estão longe da meta da Prefeitura, que é vacinar 95.592 crianças nesta faixa etária".

Desde o último dia 3 de abril, novos grupos passaram a ser prioritários para a vacina contra a Influenza. São eles: puérperas, gestantes, pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde.

Covid-19

A Sesma informa que está disponível o reforço com a bivalente para quem já recebeu pelo menos duas doses da vacina covid-19 monovalente como esquema primário, para os seguintes grupos prioritários: adultos de 40 a 59 anos sem comorbidade; pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; idosos com 60 anos ou mais; gestante e puérperas (até 45 dias pós-parto); trabalhadores de saúde: imunossuprimidos (a partir de 12 anos de idade); pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade); pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais; população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Para receber o reforço da bivalente, a pessoa deve respeitar o intervalo de quatro meses da última dose recebida. As pessoas diagnosticadas com covid-19 devem aguardar 30 dias após o fim dos sintomas para receber a vacina.

Monovalente

A vacina monovalente está disponível com os imunizantes Pfizer adulto, Pfizer pediátrica, Pfizer baby e Coronavac.