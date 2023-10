Belém recebe comitiva da Subcomissão do Transtorno do Espectro do Autismo nesta quinta

Belém recebe nesta quinta-feira (26) uma comitiva da Câmara Federal representando a Subcomissão do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), responsável por apresentar propostas de políticas públicas para todo o Brasil nesta área. Durante a agenda, os membros da subcomissão realizarão visitas técnicas aos serviços voltados às pessoas com TEA. O objetivo é coletar informações e subsídios para a implementação de uma política nacional de atenção a esse público.

A programação da quinta-feira inicia às 10h30 com a visita dos representantes da Câmara ao Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea). Já pela tarde, às 14h, a comitiva segue com visitação ao Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista (Natea). A agenda do dia finaliza com o seminário “Autismo na Amazônia”, às 18h, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

O seminário contará com a presença da comitiva para dialogar com a sociedade sobre o tema da inclusão e do respeito aos direitos das pessoas com autismo e suas famílias. Aos interessados em participar, é necessário realizar uma inscrição prévia online. Finalizando a programação da subcomissão em Belém, haverá a participação na inauguração do Centro Especializado em Reabilitação e Referência em Transtorno do Espectro Autista (Certea), em Ananindeua, na Grande Belém.