Belém recebe Ação Nefrológica, nesta sexta (28); Veja os serviços

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promove, nesta sexta-feira (28), a 1ª Ação Nefrológica, das 08h às 13h, no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO), localizado na avenida Almirante Barroso, nº 2362, no bairro do Marco. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, em Belém, foram realizadas 107.065 sessões de hemodiálise em 2024. Já em 2025, até o momento, foram realizadas 8.831 sessões. Sobre os transplantes renais, a Sesma informa que o procedimento é realizado exclusivamente na rede de saúde estadual.

A iniciativa, ocorre em alusão ao Dia Mundial do Rim, celebrado neste mês de março, com o objetivo atender usuários da rede municipal de saúde que apresentam risco de doenças renais, promovendo a conscientização sobre a importância da saúde dos rins e a prevenção de doenças relacionadas.

Durante o evento, serão atendidos cerca de 100 pacientes, que foram previamente notificados e agendados para o atendimento especializado. Além da consulta com nefrologistas, os pacientes passarão por testes rápidos de creatinina e glicemia, realizados por equipes de enfermagem. Caso seja necessário, serão feitos encaminhamentos para exames laboratoriais e exames de imagem, com agendamentos no próprio evento, em clínicas conveniadas à rede municipal de saúde.

A ação pretende proporcionar um atendimento integral aos pacientes e garantir o acompanhamento adequado, com consultas de retorno para aqueles que necessitarem de reavaliação após os exames.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que, quando é constatada a necessidade de hemodiálise, os pacientes são cadastrados no Sistema de Regulação municipal, que organiza o direcionamento para os serviços de saúde especializados. "Em Belém, contamos com clínicas contratualizadas para realizar as sessões de hemodiálise, garantindo atendimento adequado às necessidades de cada paciente. As clínicas que prestam esse serviço incluem DAVITA, Nefroclínica, Pro-Rim, Goldnefro e Dialize”, informa a nota.

Além disso, “ressaltamos a importância da atenção básica à saúde. Pacientes que apresentam fatores de risco para doenças renais, como hipertensão e diabetes, são atendidos nas unidades básicas de saúde (UBS), onde são monitorados de forma contínua e acompanhados por nossas equipes de saúde. Esse acompanhamento tem como objetivo realizar o controle adequado dessas condições, prevenindo complicações renais e evitando o agravamento da doença”, acrescenta.