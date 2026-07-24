Belém recebe a 3ª Marcha dos Manguezais Amazônicos neste domingo (26)

Imagine um lugar que funciona como um berçário natural para espécies marinhas, como peixes, caranguejos e moluscos, e ainda serve de proteção da costa contra a erosão, filtra poluentes e contribui com a captura de carbono, para combate a mudanças climáticas. Esse lugar existe e precisa muito ser preservado em prol dos diversos tipos de seres vivos, incluindo a humanidade. Trata-se dos manguezais. Para justamente alertar para essa preservação, será realizada neste domingo (26), em Belém, a partir das 9h, a 3ª Marcha dos Manguezais Amazônicos.

A concentração ocorrerá às 7h, na Escadinha do Cais do Porto, na avenida Marechal Hermes. A partir das 9h, a marcha seguirá em direção ao Ver-o-Peso.

Como um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, o manguezal é formado pelo encontro da água doce dos rios com a água salgada do mar e apresenta solos alagados e ricos em nutrientes. A Marcha dos Manguezais quer enfatizar a importância desses espaços para o equilíbrio climático, a proteção da biodiversidade, a segurança alimentar e a manutenção dos modos de vida das populações costeiras da Amazônia.

Com o tema “Nosso Mangue, Nosso Clima”, a Marcha vai reunir comunidades tradicionais, pescadores e pescadoras artesanais, lideranças comunitárias, organizações da sociedade civil, pesquisadores e apoiadores em defesa dos manguezais amazônicos.

Julho é considerado o Mês dos Manguezais, e a data escolhida para a Marcha é emblemática: o “Dia Mundial de Proteção dos Manguezais”. A mangueóloga Bruna Martins destaca que este é um momento de chamar atenção para a proteção das áreas costeiras. “É essencial reconhecer a importância desse ecossistema para a conservação da biodiversidade e para a vida das comunidades tradicionais da costa amazônica”.

Essa mobilização também chama atenção para a contribuição histórica das comunidades tradicionais, pescadores e pescadoras artesanais que vivem e trabalham nesses territórios. Elas promovem a conservação dos manguezais e fazem o uso sustentável do ecossistema ao longo das gerações.

Como informa a coordenação da Marcha, os manguezais amazônicos formam a maior faixa contínua de manguezais preservados do planeta e desempenham papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas, atuando como importantes reservatórios naturais de carbono e barreiras de proteção para as áreas costeiras. Desse modo, a terceira edição da Marcha pretende fortalecer a visibilidade dos maretórios amazônicos e reafirmar a necessidade de políticas públicas voltadas para a proteção dos manguezais, da pesca artesanal e da justiça climática.

Iniciativa coletiva

A Marcha dos Manguezais Amazônicos é uma iniciativa construída coletivamente por organizações, comunidades tradicionais e lideranças dos territórios costeiros amazônicos. O objetivo do evento é fortalecer a defesa dos manguezais, da justiça climática e dos modos de vida tradicionais.

"Este será um momento de celebração, mobilização e pertencimento. Queremos reunir a sociedade para caminhar em defesa dos manguezais, valorizando os guardiões desses territórios e fortalecendo a luta pela preservação de um patrimônio natural e cultural essencial para a Amazônia”, conclui Bruna Martins.

A programação terá início às 7h, com a Alvorada de Carimbó ao som do grupo As Manas do Zimba. Em seguida, às 9h, a Marcha sairá da Escadinha do Cais do Porto até o Ver-o-Peso. A programação se encerra com Domingueira dos Manguezais, de 11h às 14h, no Açaí Biruta.