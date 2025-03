Belém Por Elas realiza serviços gratuitos de cidadania e saúde neste sábado (29)

A segunda edição do programa "Belém Por Elas" ocorrerá na manhã deste sábado (29/03) com vários serviços gratuitos para a população de Belém, na praça da República. O evento ocorrerá de 8h às 12h. A ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (Semu), encerra o mês da mulher com serviços gratuitos de cidadania e de saúde para todos.

A Secretaria Municipal da Mulher (Semu) realizará uma roda de conversa com ênfase no empoderamento feminino, discutindo os direitos das mulheres nos diferentes âmbitos da sociedade. A secretaria organizou ainda uma aula de defesa pessoal para as mulheres.

Outra secretaria que se soma com uma programação voltada para elas é a Guarda Municipal de Belém (GMB), que estará presente com viaturas rosas em homenagem ao mês da mulher e vai explicar às interessadas sobre autodefesa. A Banda de Música da Guarda também vai compor a programação musical da festa.

A Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) vai disponibilizar durante a ação atendimentos psicológicos, acolhimento social, terapia ocupacional, fonoaudiologia, além de orientações jurídicas e um espaço de recreação para as crianças.

Entre os serviços ofertados pela Prefeitura de Belém, estão:

emissão de documentos, ação realizada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad);

vacinação, aferição de pressão, testes de glicemia, oximetria, entre outros serviços de saúde pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma);

o protocolo itinerante para solicitar serviços de iluminação pública, limpeza urbana, manutenção de vias e calçadas para a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel);

distribuição de 500 mudas de diferentes espécies, como parte do projeto Cidade Verde, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma);

aulas de Fit Dance (uma às 9h e outra às 11h) pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel);

além serviços de vacinação antirrábica e cadastro para castração para cães e gatos, ofertados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda).