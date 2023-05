Belém mantém vacinação contra covid-19 e influenza nesta semana; veja os pontos de imunização

Neste domingo (21), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informou que será mantida a oferta de vacina contra a covid-19 e a influenza nesta semana na capital, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), shoppings e instituições parceiras.

A Sesma reforçou que a vacina contra Influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade, além de continuar com a vacinação para os grupos prioritários já definidos pelo Ministério da Saúde. Apesar da excepcionalidade da vacinação para todas as idades, o Programa Nacional de Imunizações reitera que permanece a importância da vacinação dos Grupos de Risco, para evitar o contágio da Influenza e, principalmente, seus agravamentos.

Bivalente

A vacina contra covid-19 bivalente está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, assim como outros Grupos Prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que tenham completado esquema básico de vacinação (D1 e D2) e cujo intervalo da última dose realizada seja de, no mínimo, 4 meses; pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestante e puérperas até 45 dias pós-parto; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).

Unidades Municipais de Saúde

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

USF Aeroporto (Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro);

USF Barreiro I (Passagem Mirandinha, 367);

USF Carananduba (Avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, 1);

USF Terra Firme (Rua São Domingos, esquina da passagem Dois de Junho);

USF Fama (Estrada do Tucunduba, Outeiro);

USF Furo das Marinhas (Rodovia Augusto Meira Filho, Mosqueiro);

USF Mangueirão (Rua São João, 1);

USF Quinta dos Paricás (Estrada Maracacuera, 2.477, Icoaraci);

USF Sucurijuquara (Estrada Baía do Sol, Mosqueiro);

USF Tenoné II (Rua Sexta Linha, s/n, ao lado da Fundação Paula Francinete);

USF Combu (Furo do Combu, s/n);

USF Paraíso Verde (Avenida João Paulo II, entre passagem Classe A e Cruzeiro);

USF Parque Verde (Rua Yamada);

USF Eduardo Angelim (Conjunto Eduardo Angelim, avenida Dezessete de Abril, s/n);

USF Paracuri I (Passagem Maura, 218, entre a Terceira e Quarta ruas);

USF Radional (Avenida Bernardo Sayão, conjunto Radional II, quadra F-50, Condor);

USF Canal da Pirajá (Travessa Barão do Triunfo, 1.015, esquina com rua Nova, Pedreira);

USF Fidélis (Rua Pantanal, s/n, Outeiro);

USF Souza (Avenida Almirante Barroso, Setran);

USF Panorama XXI (Conjunto Panorama XXI, quadra 24, casa 11–B, Mangueirão);

UBS Castanheira (Passagem Sol Nascente, Castanheira);

UBS Portal da Amazônia (Rua Osvaldo de Caldas Brito, 30-B, Jurunas);

UMS Águas Lindas (Conjunto Verdejantes I, Segunda Rua, s/n);

UMS Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, Mosqueiro);

UMS Bengui II (Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes);

UMS Cabanagem (Rua São Paulo, s/n, entre ruas São Pedro e Olímpia);

UMS Cremação (Rua dos Pariquis, 2.906);

UMS Condor (Passagem Lauro Malcher, 285);

UMS Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n);

UMS Fátima (Rua Domingos Marreiros, 1.664);

UMS Guamá (Rua Barão de Igarapé-Miri, 479);

UMS Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840);

UMS Maguari (Conjunto Maguari, alameda 15);

UMS Maracajá (Travessa Siqueira Mendes, s/n);

UMS Marambaia (Avenida Augusto Montenegro, s/n);

UMS Outeiro (Rua Manoel Barata, s/n);

UMS Paraíso dos Pássaros (Rua dos Tucanos, s/n);

UMS Pratinha (Rodovia Arthur Bernardes, Base Naval);

UMS Providência (Avenida Norte, s/n);

UMS Sacramenta (Avenida Senador Lemos, esquina com Doutor Freitas);

UMS Satélite (Conjunto Satélite, WE-08);

UMS Sideral (Rua Sideral, esquina com avenida Brasil);

UMS Tapanã (Rua São Clemente);

UMS Telégrafo (Rua do Fio, entre passagens São João e São Pedro);

UMS Terra Firme (Passagem São João, 170, Terra Firme);

UMS Vila da Barca (Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral);

CSE Marco (Avenida Rômulo Maiorana, 2.558, Marco);

UBS Pedreira (Avenida Pedro Miranda, esquina com travessa Mauriti); e

Uremia (Avenida Alcindo Cacela, 1.421, São Brás).

Pontos de vacinação nos shoppings: das 10h às 17h

Shopping Boulevard

Shopping Pátio Belém

Shopping Bosque Grão-Pará

Parque Shopping

IT Center

Instituições Parceiras

Hospital da Aeronáutica: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital do Exército: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital Naval: terça e quinta, de 8 às 12h

Unama: das 9h às 17h.

Unifamaz: das 9h às 17h.

Fibra: das 9h às 17h.

Uepa/Escola de Enfermagem: das 9h às 17h