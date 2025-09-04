Belém ganha sinalizadores inteligentes para pedestres; entenda

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou, na noite desta quinta-feira (4), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais a implantação de sinalizadores inteligentes para pedestres na avenida Duque de Caxias. A iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e busca aumentar a segurança na travessia de vias, principalmente à noite.

“São os sinalizadores inteligentes para pedestres que a gente está fazendo junto com o Governo do Estado como projeto piloto na nossa cidade. Isso aqui vai facilitar muito para que os pedestres, principalmente à noite, possam fazer a travessia em segurança”, afirmou o prefeito.

De acordo com Igor Normando, os novos dispositivos também representam um reforço para os motoristas. “Com esses sinalizadores, o motorista vai poder olhar com muito mais clareza quando o pedestre estiver atravessando a rua”, completou.

O prefeito também destacou outra frente de ação em andamento. Na avenida Pedro Álvares Cabral com a Arthur Bernardes, está em fase de testes um projeto de iluminação diferenciada para garantir maior visibilidade. “É mais novidade para a nossa cidade, uma cidade inteligente, uma cidade que tem a capacidade de se reinventar e poder levar o melhor para cada cidadão de Belém”, declarou.