Belém enfrenta problemas na coleta de lixo pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, Belém enfrenta problemas na coleta de lixo e tem resíduos se acumulado em vários pontos da cidade nesta quarta-feira (1º). A situação teria iniciado no último dia 30 de outubro, após a crise de suspensão de recebimento de resíduos no Aterro de Marituba, por dívida de R$ 15 milhões negociada pela PMB.

Na rua Diogo Moia com a travessa 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal, era possível observar um amontoado de lixo acumulado em diversos trechos da via na manhã desta quarta-feira. Em determinado ponto da via, quase metade da pista era tomada pelo amontoado de resíduos deixado no local.

TCMPA notifica prefeitura

A Prefeitura de Belém e a Secretaria de Saneamento da capital paraense receberam, nesta terça-feira (31), notificação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) emitida pelo gabinete do conselheiro Cezar Colares, responsável pelas contas daquele órgão municipal, sobre a situação dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos em Belém.

De acordo com o documento, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, têm até cinco dias para enviar informações à Corte de Contas, “que segundo as notícias há um impasse entre a empresa responsável pela destinação dos resíduos sólidos do Município de Belém gerando nesta madrugada inclusive uma fila de caminhões lotados desses conteúdos que não tinham onde destiná-los, o que gera prejuízo à segurança sanitária do Município”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre a regularidade na coleta de lixo na capital. O TCM também foi demanda para detalhar esclarecimentos acerca da fiscalização do caso. A reportagem aguarda retorno.