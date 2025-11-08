Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém e Paris assinam acordo de cooperação para fortalecer ações em sustentabilidade e urbanismo

Na oportunidade, Anne Hidalgo destacou a diversidade de Belém e diz que cidade amazônica oferece “lição poderosa ao mundo” sobre convivência e sustentabilidade

Gabi Gutierrez
fonte

A prefeita da cidade luz diz que a visita foi a realização de um sonho (Foto: Gabi Gutierrez | Especial para O Liberal)

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, visitou neste sábado (8) o Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, onde foi recebida pelo prefeito Igor Normando e pela primeira-dama Fabíola Normando. Durante o encontro, os gestores assinaram um Termo de Cooperação entre Belém e Paris, que marca o início de uma parceria voltada à troca de experiências nas áreas de sustentabilidade, cultura e desenvolvimento urbano.

Intercâmbio técnico entre Belém e Paris

Segundo Igor Normando, o termo de cooperação prevê o intercâmbio de experiências e de profissionais entre as duas cidades, com foco em aprimorar projetos voltados à mobilidade urbana, arborização e resiliência climática.“Belém, sem dúvida, tem muito de Paris. Durante muitos anos fomos considerados a Paris da América e hoje temos esse encontro que simboliza um novo momento para a cidade”, afirmou o prefeito.

Normando destacou ainda que Anne Hidalgo é uma referência mundial em urbanismo sustentável e cidades caminháveis, e que a parceria representa uma virada de chave para Belém. “Esse termo coloca Belém no mapa global das cidades comprometidas com o futuro do planeta e vai nos ajudar a preparar a cidade para os desafios pós-COP 30”, completou.

Anne Hidalgo elogia diversidade de Belém e destaca lição amazônica para o mundo

Durante o encontro com jornalistas, Anne Hidalgo falou sobre o que leva de aprendizado de sua passagem por Belém. Ela elogiou a diversidade cultural da cidade e afirmou que a capital paraense oferece uma importante lição ao mundo sobre convivência entre diferentes povos. “Belém mostra ao mundo essa forma de viver juntos, todos diferentes, mas todos seres humanos. Essa é uma lição muito importante, especialmente para os países do Norte global. Não há possibilidade de viver em paz se não aceitarmos nossas diferenças”, disse Hidalgo.

“Estamos enfrentando desafios imensos — o desafio climático e o de uma transição justa para todos — e ninguém tem a solução sozinho. Temos que avançar juntos. Paris precisa tanto de Belém quanto Belém precisa de Paris, porque cada uma, dentro de seu contexto, pode desenvolver soluções para os cidadãos e para o planeta”, declarou a prefeita parisiense.

A prefeita ressaltou que essa visão está diretamente ligada às agendas climática e urbana, e destacou que Belém oferece uma “lição poderosa” para Paris e para outras metrópoles.“Mesmo sendo uma cidade cosmopolita e progressista, Paris, como muitas do Norte global, enfrenta uma tentação de se fechar. Aqui, em Belém, vemos o contrário: a força vem da diversidade, da convivência e da inovação que surgem desse encontro entre diferentes mundos”, completou.

Sonho em conhecer Belém

Anne Hidalgo ainda afirmou que estar em Belém representa a realização de um sonho pessoal e destacou sua admiração pelo povo brasileiro. “É muito importante para mim estar aqui no Brasil. Amo este país há muito tempo e tenho uma grande admiração e afeição pelo presidente Lula e pelo povo brasileiro”, disse.

Encantada com a cidade, Hidalgo destacou que Belém é um exemplo de conexão entre o local e o global. “Estou muito feliz em Belém. Era um sonho vir aqui, porque esta é uma cidade conectada com o mundo inteiro. É muito brasileira, é amazônica, mas também é uma cidade que já foi considerada a Paris da América Latina”, afirmou.

Visita incluiu passeio pela Rua Santo Antônio e Ilha do Combu

Após a cerimônia no Palácio, Anne Hidalgo participou de um passeio pelo centro histórico e comercial de Belém, com destaque para a Rua Santo Antônio, onde o prefeito apresentou o projeto “Paris n’América”, que propõe a revitalização da via e a valorização do patrimônio arquitetônico da capital.

Encerrando a agenda, a prefeita de Paris foi acompanhada por Fabíola Normando até a Ilha do Combu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANNE HIDALGO

PREFEITA DE PARIS VISITA PREFEITURA DE BELÉM
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

MOBILIDADE

Cúpula dos Líderes: Belém terá transporte público gratuito durante o feriado de 6 e 7 de novembro

A medida, adotada durante os dias de maior movimentação do evento, visa facilitar o deslocamento de moradores e visitantes da cidade

05.11.25 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda