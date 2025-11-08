Belém e Paris assinam acordo de cooperação para fortalecer ações em sustentabilidade e urbanismo

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, visitou neste sábado (8) o Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, onde foi recebida pelo prefeito Igor Normando e pela primeira-dama Fabíola Normando. Durante o encontro, os gestores assinaram um Termo de Cooperação entre Belém e Paris, que marca o início de uma parceria voltada à troca de experiências nas áreas de sustentabilidade, cultura e desenvolvimento urbano.

Intercâmbio técnico entre Belém e Paris

Segundo Igor Normando, o termo de cooperação prevê o intercâmbio de experiências e de profissionais entre as duas cidades, com foco em aprimorar projetos voltados à mobilidade urbana, arborização e resiliência climática.“Belém, sem dúvida, tem muito de Paris. Durante muitos anos fomos considerados a Paris da América e hoje temos esse encontro que simboliza um novo momento para a cidade”, afirmou o prefeito.

Normando destacou ainda que Anne Hidalgo é uma referência mundial em urbanismo sustentável e cidades caminháveis, e que a parceria representa uma virada de chave para Belém. “Esse termo coloca Belém no mapa global das cidades comprometidas com o futuro do planeta e vai nos ajudar a preparar a cidade para os desafios pós-COP 30”, completou.

Anne Hidalgo elogia diversidade de Belém e destaca lição amazônica para o mundo

Durante o encontro com jornalistas, Anne Hidalgo falou sobre o que leva de aprendizado de sua passagem por Belém. Ela elogiou a diversidade cultural da cidade e afirmou que a capital paraense oferece uma importante lição ao mundo sobre convivência entre diferentes povos. “Belém mostra ao mundo essa forma de viver juntos, todos diferentes, mas todos seres humanos. Essa é uma lição muito importante, especialmente para os países do Norte global. Não há possibilidade de viver em paz se não aceitarmos nossas diferenças”, disse Hidalgo.



“Estamos enfrentando desafios imensos — o desafio climático e o de uma transição justa para todos — e ninguém tem a solução sozinho. Temos que avançar juntos. Paris precisa tanto de Belém quanto Belém precisa de Paris, porque cada uma, dentro de seu contexto, pode desenvolver soluções para os cidadãos e para o planeta”, declarou a prefeita parisiense.

A prefeita ressaltou que essa visão está diretamente ligada às agendas climática e urbana, e destacou que Belém oferece uma “lição poderosa” para Paris e para outras metrópoles.“Mesmo sendo uma cidade cosmopolita e progressista, Paris, como muitas do Norte global, enfrenta uma tentação de se fechar. Aqui, em Belém, vemos o contrário: a força vem da diversidade, da convivência e da inovação que surgem desse encontro entre diferentes mundos”, completou.

Sonho em conhecer Belém

Anne Hidalgo ainda afirmou que estar em Belém representa a realização de um sonho pessoal e destacou sua admiração pelo povo brasileiro. “É muito importante para mim estar aqui no Brasil. Amo este país há muito tempo e tenho uma grande admiração e afeição pelo presidente Lula e pelo povo brasileiro”, disse.

Encantada com a cidade, Hidalgo destacou que Belém é um exemplo de conexão entre o local e o global. “Estou muito feliz em Belém. Era um sonho vir aqui, porque esta é uma cidade conectada com o mundo inteiro. É muito brasileira, é amazônica, mas também é uma cidade que já foi considerada a Paris da América Latina”, afirmou.

Visita incluiu passeio pela Rua Santo Antônio e Ilha do Combu

Após a cerimônia no Palácio, Anne Hidalgo participou de um passeio pelo centro histórico e comercial de Belém, com destaque para a Rua Santo Antônio, onde o prefeito apresentou o projeto “Paris n’América”, que propõe a revitalização da via e a valorização do patrimônio arquitetônico da capital.

Encerrando a agenda, a prefeita de Paris foi acompanhada por Fabíola Normando até a Ilha do Combu.