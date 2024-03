Belém é a cidade com mais casamentos homoafetivos no Pará, revela IBGE

Belém é a cidade do Pará com mais registros de casamentos homoafetivos, conforme revelam dados do Censo 2022 do IBGE. Foram 104 uniões celebradas em 2022, o que é 57,5% a mais do que no ano anterior (66 em 2021).

Ainda segundo dados do IBGE, maior parte das uniões homoafetivas formalizadas em Belém foi entre mulheres, com 79 casais femininos, contra 25 casais masculinos.

Já Ananindeua, a segunda cidade mais populosa do Estado e a terceira da região Norte do Brasil, registrou poucas uniões formais de casais homoafetivos: apenas 12 casos - 8 entre homens e 4 entre mulheres.

Ainda na Região Metropolitana de Belém (RMB), Marituba foi outra cidade que teve casamentos homoafetivos celebrados em 2022. Foram dois registros.

Já as cidades de Santa Bárbara e Benevides não tiveram registro de casamento homoafetivo no ano de 2022.