Belém é destaque nacional em vias com sinalização para bicicletas, aponta IBGE

Belém é a terceira capital do Brasil com maior proporção de moradores vivendo em ruas com sinalização para bicicletas, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital paraense registrou 6,17% da população com acesso a esse tipo de equipamento urbanístico — número mais de três vezes superior à média nacional.

Pará supera média nacional em sinalização para bikes

Enquanto no Brasil apenas 1,91% da população vive em vias sinalizadas para bicicletas, o Pará apresenta um índice um pouco maior, de 2,05%, o que representa cerca de 120 mil pessoas. Entre os municípios do estado, Belém se destaca, com aproximadamente 80 mil moradores beneficiados. No ranking nacional das capitais, a cidade fica atrás apenas de Fortaleza (6,87%) e Florianópolis (12,09%).

Outros municípios do Pará também se destacam

Entre os municípios paraenses, também se destacam Afuá, onde 25,62% da população vive em ruas com sinalização para bikes — o quarto maior índice do país —, e Tracuateua, com 5,09%. Os dados fazem parte da nova etapa de divulgação do Censo 2022, que nesta edição teve como foco as características urbanísticas do entorno dos domicílios.

Entenda os dados divulgados pelo IBGE

Durante o levantamento das características urbanísticas do entorno dos domicílios, foram pesquisados dez quesitos relacionados à capacidade de circulação e pavimentação da via: existência de bueiro ou boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, sinalização para bicicletas, calçada ou passeio, obstáculo na calçada, rampa para cadeirante e arborização.

Os dados estão disponíveis para recortes geográficos do Brasil, Grandes Regiões, Estados, Municípios e outras subdivisões compostas a partir de municípios, como Concentrações Urbanas. As informações foram desagregadas também por sexo, cor ou raça e grupos de idade da população, além de características dos domicílios.

Onde acessar a pesquisa completa

Os dados completos da pesquisa estão disponíveis no portal do IBGE, além de plataformas como o SIDRA, o Panorama do Censo e a Plataforma Geográfica Interativa (PGI), que também oferecem visualizações por meio de mapas interativos.