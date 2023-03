Belém aplicou 20 mil vacinas bivalente; procura por imunizante ainda está abaixo do esperado

A capital paraense já aplicou cerca de 20 mil vacinas bivalentes, segundo informou a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Nazaré Athayde, à reportagem de O LIBERAL, nesta segunda-feira (13). No entanto, para a representante da pasta, a procura pelo imunizante ainda está abaixo do esperado pela Prefeitura de Belém. Pessoas com 70 anos de idade, indígenas e quilombolas, a partir de 12 anos, foram os primeiros grupos a serem vacinados, no dia 1º de março. Atualmente, a campanha atende o grupo de 60 anos ou mais. Até o dia da entrevista, a cidade contava com o estoque de 136 mil vacinas.

“Minha sensação é que a procura ainda está muito baixa. Haja visto que essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde da capital, além de outros locais estratégicos, como quatro faculdades particulares, a escola de enfermagem da Uepa e os hospitais militares com horários específicos. Então, o chamamento é que a população compareça aos postos de vacinação porque é uma vacina tão importante”, afirmou Nazaré Athayde. A coordenadora de imunizações atribui à baixa demanda do imunizante a errônea percepção de que a doença cessou.

Um dos critérios para ser vacinado com o novo imunizante é ter quatro meses de intervalo da última vacinação, que precisa ser no mínimo a segunda dose (Thiago Gomes/O Liberal)

Outros fatores também podem contribuir para a pouca pela vacina bivalente, conforme disse Athayde, como o período chuvoso e escassez de informação sobre o imunizante: “Eu acho que vários fatores talvez contribuem, não sei se é o período chuvoso, pois trata-se de um público mais específico, de 60 anos ou mais. A falta de informação também pode ser prejudicial, por isso, é importante que essas ações sejam divulgadas na imprensa. É uma vacina tão importante. Hum. Não é até pelo seu valor monetário, mas é pelo valor social, pelo que ela representa para a população”.

Monovalente x bivalente. Quem pode tomar a nova vacina?

Nazaré Athayde explicou que a bivalente é eficaz para duas cepas: a presente na vacina monovalente e contra a Ômicron. Um dos critérios para ser vacinado com o novo imunizante é ter quatro meses de intervalo da última vacinação, que precisa ser no mínimo a segunda dose. “Nós estamos oferecendo todas essas doses de vacinas na rede, temos a monovalente Pfizer adulto e a coronavac, a pessoa precisa tomar pelo menos até a segunda dose para, depois de quatro meses, poder ser vacinado com a bivalente”, assegurou.

Vacinação em Belém

A coordenadora afirmou que já foram aplicadas em torno de 20 mil doses da bivalente nos grupos prioritários, porém, ela ressalta que a primeira etapa tinha como alvo 114 mil pessoas, que fazem parte do grupo de 70 anos ou mais. O estoque atual do município é de 136 mil vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará (Sespa), Athayde diz que os imunizantes possuem prazo de validade, entretanto, garante que a Sesma atua de forma consciente para gerenciá-los e evitar desperdício. “Dessas 136 mil doses de vacina apenas esse quantitativo [20 mil] já foi vacinado. Então, temos vacina para atender. Antes de terminar o prazo de validade dela, nós solicitamos novamente, somos abastecidos e começamos a distribuir para as unidades de saúde. As equipes estão preparadas esperando este público tão importante. A vacina é vida! Vacina é saúde, o importante é a vacina no braço!”, concluiu.

Unidade Municipal de Saúde do Bairro de Fátima

Luiz Cláudio Pinto, enfermeiro da Unidade Municipal de Saúde do bairro de Fátima explica que a vacinação no local começa a partir das 8h e vai até às 17h. Durante a manhã desta segunda-feira (13), ele avaliou uma redução na demanda pelo imunizante. “A procura hoje foi bem reduzida em relação às outras semanas, principalmente a semana passada, que foi quando iniciou a vacinação dos idosos de 70 anos ou mais. A chuva também atrapalhou muito, até às dez e pouco de hoje, por exemplo, tinha bastante gente, mas aí caiu a chuva e agora a fila está sim… ninguém”, comentou.