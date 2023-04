Belém amplia vacinação contra a covid-19 e Influenza a partir deste sábado, 29

A Prefeitura de Belém começou a ampliar neste sábado, 29, a vacinação contra a covid-19 e Influenza na capital. Os imunizantes serão aplicados por tempo indeterminado em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 8h às 17h, em cinco shoppings e em duas universidades das 10h às 17h. Na Unidade Municipal de Saúde (UMS) de Fátima a procura foi grande para a bivalente e influenza.

A UMS de Fátima estava movimentada por volta das 10h da manhã. O público de idades variadas aguardava a vez para a vacinação bivalente contra a Covid-19, que requer idade acima de 18 anos, ter tomado as duas primeiras doses, sendo a última há quatro meses no mínimo. A imunização das doses tradicionais da vacina da Covid-19 estão disponíveis para o público a partir dos seis meses de vida até adultos. Já a vacina contra a influenza tem os grupos prioritários e a partir dos 60 anos.

Ana Catarina Mesquita, 47 anos, doméstica, já tomou as duas doses da vacina e a terceira de reforço. Ela escolheu o sábado, devido trabalhar durante a semana e diz que é imprescindível se vacinar e atualizar a vacina para a nova vacina bivalente e se proteger da Ômicron. "Eu acabei de tomar a bivalente. Eu já tinha tomado até a terceira dose da vacina da Covid. Eu gostei de ter a vacina atualizada com a cepa Ômicron, tanto que vim aqui. Na semana não dava e eu resolvi vir no sábado. Eu acredito que a vacina salva vidas. Eu acredito que se hoje já estamos andando sem máscara é por causa da vacina", declarou otimista.

Luis Cláudio França Pinto, enfermeiro da UMS Fátima reforça a importância da população paraense estar atenta ao calendário de vacinação e profissional da saúde desmistifica a nova vacina explicando como funciona. "A bivalente ela é a vacina que tem todas as cepas, essa é a confusão da população. Porque é uma nova dose de vacina que contém a cepa original da Covid e da Ômicron [que não tem na 1° vacina], e ela vai estimular a produção dos anticorpos", iniciou.

"Então todo mundo que tem as duas doses da vacina, e tomou há mais de 4 meses, e 18 anos pode tomar. Ela substitui todas as doses de reforço. E ela vai proteger da Ômicron, pois nenhuma das vacinas contém a cepa da Ômicron", concluiu.

Comparando a atualização da vacina contra influenza (gripe) o enfermeiro explica que é normal que as vacinas anualmente atualizem as cepas que estão circulando para imunizar a população. "Em relação a vacina [bivalente], ela não é nova, é a mesma vacina só que com a nova cepa da Omicron. A qualidade e o risco da vacina, passou por todos os critérios. É só mais uma vacina, igual a da gripe que se atualiza todos os anos, assim é a da Covid, a vacina é a mesma, mas as cepas são diferentes. É importante a vacinação", finalizou.

Saiba onde se vacinar

- Nas Unidades de Saúde - das 8h às 17h. Veja a relação:

UMS Outeiro;

UMS Icoaraci;

UMS Tapanã;

UMS Marambaia;

UMS sacramenta;

UMS Guamá;

UMS Terra Firme;

UMS Vila da Barca;

UMS Fátima;

UMS Telégrafo;

UMS Satélite;

UMS Maguari; e

USF Maracajá.

- Salas de Vacinas nos Shoppings e instituições parceiras, das 10h às 17h:

Shopping Pátio Belém;

Parque Shopping;

Shopping Boulevard;

Shopping Grão-Pará; e

It Center.

- Universidade da Amazônia (Unama)/Alcindo Cacela.

- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz).