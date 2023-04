Belém amplia vacinação bivalente contra covid-19 para público acima de 18 anos; veja onde se vacinar

Belém inicia nesta quarta-feira (26) a vacinação contra covid-19 com a vacina Pfizer Bivalente para pessoas a partir de 18 anos. A dose de reforço estará disponível em mais de 40 pontos de atendimento espalhados na capital. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) nesta terça-feira (25). A medida segue recomendação do Ministério da Saúde.

Pode tomar o reforço com a bivalente quem já recebeu, pelo menos, duas doses da vacina covid-19 monovalente como esquema primário. Além disso, é necessário respeitar o intervalo de quatro meses da última dose recebida. Já as pessoas diagnosticadas com covid-19 devem aguardar 30 dias após o fim dos sintomas para receber o imunizante.

A bivalente está disponível para os seguintes grupos prioritários: adultos de 18 a 59 anos sem comorbidade; pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; idosos com 60 anos ou mais; gestante e puérperas (até 45 dias pós-parto); trabalhadores de saúde: imunossuprimidos (a partir de 12 anos de idade); pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade); pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais; população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

A Sesma informou, ainda, que as salas de vacinação de nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) passam, no momento, por readequação, e por isso estão fechadas temporariamente. São elas: Fátima, Tapanã, Curió, Tavares Bastos, Cremação, Jurunas, Maguari, Barreiro 2 e Vila da Barca. A reabertura dessas salas será informada à população. Os documentos necessários para se vacinar são a identificação com foto e cartão de vacinação.

Locais de vacinação

Hospitais Militares:

Aeronáutica - 8h às 11h (segunda a sexta-feira);

Exército - 8h às 12h (segunda, terça, quinta e sexta-feira); 8h às 18h (quarta-feira);

Universidades (segunda a sexta-feira - 9h às 17h):

Unama Alcindo Cacela;

Fibra;

Unifamaz;

Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Unidades Saúde (de segunda a sexta-feira - 8h às 17h):

UBS Aeroporto - Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Carananduba - Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, nº 01;

UBS Terra Firme - Rua São Domingos, esq. da passagem 02 de Junho;

UBS Fama - Estrada do Tucunduba – Outeiro;

UBS Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro;

UBS Mangueirão - Rua São João - 1;

UBS Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477 - Icoaraci;

UBS Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha S/N ao lado da Fund. Paula Francinete;

UBS Combu - Furo do Combu - S/N;

UBS Paraíso Verde - Av. João Paulo II - entre pass. Classe A e Cruzeiro;

UBS Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 Condor;

UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015 Esq. com a rua Nova - Pedreira;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti;

USF Panorama XXI - Conj Panorama XXI, Q. 24 casa 11 – B Mangueirão;

UMS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme;

UMS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UMS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro;

UMS Benguí II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

CSE Marco - Avenida Rômulo Maiorana, entre Perebebuí e Dr. Freitas;

UMS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N– Entre a rua São Pedro e rua Olímpia;

UMS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UMS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba;

UMS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UMS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UMS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N;

UMS Marambaia - Augusto Montenegro;

UMS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N;

UMS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UMS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UMS Satélite - Conj. Satélite, WE 08;

UMS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UMS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás;

USF Souza - Av. Alm. Barroso, 3639 (Dentro da Setran);

CTA - Travessa Rui Barbosa, 1059; e

UMS Sacramenta - Avenida Senador Lemos, 1.840.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)