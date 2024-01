Belém 408 anos: Helder confirma entrega do Pronto Socorro da Augusto Montenegro para este semestre

O governador Helder Barbalho disse que, neste primeiro semestre de 2024, serão entregues as obras do novo pronto socorro, localizado na avenida Augusto Montenegro, e o primeiro hospital público especializado para a saúde das mulheres do Pará, também em Belém.

Ele fez o anúncio, na manhã desta sexta-feira (12), durante a programação do aniversário de Belém, no estacionamento do Ver-o-Peso. “Durante esse semestre nós teremos vários benefícios que estarão sendo entregues. Mas eu queria destacar duas obras que certamente são as mais importantes do que nós podemos dar para Belém nesse semestre. A entrega e inauguração do novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro para cuidar da saúde da nossa população”, disse.

Segundo o governador, “será o maior pronto-socorro do Brasil. Será o novo pronto-socorro de Belém. E, em relação às mulheres, nós estaremos inaugurando o primeiro hospital público especializado para a saúde das mulheres do Pará. Para cuidar das nossas mães, para cuidar das nossas guerreiras”.

Na manhã de comemoração do aniversário de 408 anos de Belém, o Governo do Estado realizou a entrega de vários benefícios à população. A cerimônia, realizada no estacionamento do Ver-o-Peso, contou com a presença do governador Helder Barbalho, do ministro das Cidades Jader Filho, do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, além de outras autoridades.

Durante a programação, foram entregues cheques do Programa Sua Casa, que auxilia na construção e reforma de moradias; cheques do Programa CredCidadão, uma linha de microcrédito para pequenos empreendedores; certificados do curso de batedores de açaí, formação ofertada pelo Governo para melhorar o serviço da categoria; e certificados do Programa Qualifica Pará, de qualificação profissional.

Além disso, o Governo do Estado entregou 206 coletes balísticos para uso da Guarda Municipal de Belém. A iniciativa faz parte da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública, que realiza investimentos em equipamentos para fortalecer as forças de segurança dos municípios.

Ao realizar a entrega dos coletes, o governador Helder Barbalho comentou os números da segurança pública no Estado. “Hoje o Brasil vive um momento sensível na agenda da segurança pública. Vimos aumentar a violência em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aqui no Pará, mesmo sabendo que ainda tem criminalidade e violência, os números mostram diminuição", disse. "Em 2018, o ano fechou com 4.093 homicídios. Agora em 2023, foram 1.986 homicídios, uma redução de mais de 50% na criminalidade violenta. Ainda tem gente perdendo vida e vamos continuar combatendo o crime para salvá-las. Mas, quando a gente compara com 2018, preservamos mais de 2 mil vidas”, afirmou o governador.

Após a programação, as comitivas estaduais e municipais seguiram para uma outra agenda: a entrega da primeira etapa de obras do Canal da Mundurucus, parte do projeto de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Ainda no Ver-o-Peso, Helder Barbalho anunciou: “Apresentamos obras que são decisivas para a cidade. No dia de hoje, entregamos mais uma etapa do maior programa de saneamento da cidade de Belém que é a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, onde moram cerca de 250 mil pessoas. Gente da Terra Firme, do Guamá, do Jurunas, do Marco, da Condor, e que a partir destas obras podem melhorar sua condição de vida, morando em uma região com organização do fluxo das águas”, ressaltou o governador.

Ministério das Cidades

Em seu discurso durante a cerimônia, o ministro Jader Filho destacou as ações da pasta para Belém. “O Minha Casa, Minha Vida voltou, e esse ano nós já vamos entregar o Viver Outeiro, que fica em Outeiro. No Estado do Pará, são mais de 13 mil unidades novas do Minha Casa Minha Vida, e só aqui em Belém são mais de 2 mil novas unidades, para atender esse povo trabalhador do município. O Governo Federal vai ajudar na construção da COP 30, a gente vai fazer a COP mais linda de todas. A gente vai fazer bonito porque a gente vai trabalhar juntos, a gente vai botar Belém de infraestrutura, de água, de esgoto, de novas vias. Nós assinamos com o Governo do Estado para mais de 250 novos ônibus para o município de Belém. Vamos trazer também uma obra de saneamento para o Ver-o-Peso. Vamos sanear toda essa área aqui, e tantos outros bairros”, adiantou o ministro.