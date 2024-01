Belém 408 anos: Edmilson Rodrigues comenta conclusão da licitação da limpeza urbana

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (12), após a missa realizada em celebração aos 408 anos de Belém na Catedral da Sé, o prefeito Edmilson Rodrigues falou sobre a conclusão da licitação para contratação de um consórcio para gerir os resíduos sólidos da capital. As novas empresas, vencedoras da licitação, foram anunciadas pela prefeitura na última segunda-feira (8).

De acordo com Edmilson, o consórcio que ganhou a licitação tem experiências exitosas na gestão do lixo em várias cidades do Brasil. “As experiências todas são muito virtuosas, de realmente modernização do sistema de limpeza urbana, aumento da coleta seletiva, da reciclagem, o fortalecimento das cooperativas, instalação de lixeiras pela cidade, instalação de contêineres. Em Belém, 19 ecopontos estão previstos, para que as cooperativas tenham acesso direto e a população possa deixar aquele entulho, de modo que a limpeza urbana vai ser revolucionada em Belém”, garantiu o gestor.

O prefeito de Belém falou ainda sobre a demora na conclusão do processo. “Realmente foi um caminho doloroso, porque eu preferi fazer algo que seja sólido, duradouro, definitivo e que transforme. Demorou um pouco, foram 19 ações [questionando a regularidade da licitação]. Todas as liminares foram derrubadas e o processo foi concluído. Foram nove consórcios poderosos que usaram o seu direito de ir à Justiça para brigar pelo contrato de 30 anos de uma cidade metropolitana. É um grande contrato, então nós compreendemos isso”, afirmou.

Edmilson falou ainda sobre a assinatura do contrato, que deverá ocorrer na próxima semana. “Agora, concluída a licitação, na semana que vem, eu não sei se dia 16 ou 18, assinamos o contrato. As primeiras máquinas já estão chegando em Belém, de modo que, em breve, a população vai sentir muito orgulho”, finalizou.

O consórcio vencedor da licitação foi o Natureza Viva, composto pelas empresas CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda, Terraplena Ltda, Promulti Engenharia e Infraestrutura e Meio Ambiente Ltda. A concessão para operação terá duração de 30 anos, com valor total do contrato de mais de R$ 11 bilhões.