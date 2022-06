'Barco Luz Amazônia' ancora em Belém com serviços de cidadania

Belém recebe na próxima sexta-feira (3) uma manhã de serviços de cidadania, realizada pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), em comemoração aos 74 anos de sua fundação no país. Será das 08h às 13h, no Barco Luz Amazônia, que está ancorado na praça da Escadinha do Cais do Porto, na Avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, na capital paraense.

Para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, serão ofertados serviços como: emissão de RG, CPF e carteira de trabalho, corte de cabelo, tratamento estético e orientação social. Além disso, haverá atrações culturais e religiosas, como contação de histórias, distribuição de materiais bíblicos, apresentação da "Banda do Corpo de Bombeiros" e do musical infantil “Teco e sua Turma”.

O musical infantil “Teco e sua Turma” fará uma apresentação envolvendo música, dança e teatro. O projeto tem uma proposta pedagógica e percorre escolas, creches e hospitais da cidade.

Para o idealizador do musical, o pastor Flávio Maia, a atuação junto à SBB é uma oportunidade de levar entretenimento, além de propagar a mensagem da Bíblia.

“O musical, que é completamente autoral, presta esse tipo de serviço, informação e orientação através do teatro, música e dança. Nós temos essa missão, levar entretenimento e orientação através do nosso projeto", comentou.

Atuação da SBB

Fundada em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) atua na distribuição da Bíblia a todas as pessoas, oferecendo o texto bíblico em diferentes mídias e formatos, além de desenvolver programas de assistência social em todo o país, voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre os públicos contemplados por suas ações estão os ribeirinhos da Amazônia, detentos, enfermos hospitalizados, pessoas com deficiência, famílias e estudantes.

Serviço

Mobilização Social no barco Luz na Amazônia - 74 anos Sociedade Bíblica do Brasil

Data: 03/06 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 13h

Local: Barco Luz na Amazônia, ancorado na praça da Escadinha do Cais do Porto, na Avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, em Belém.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)