'Barco Luz Amazônia' leva serviços de cidadania, saúde e beleza em Belém nesta sexta-feira

Em comemoração aos 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), um mutirão de serviços de cidadania, de saúde e de beleza será ofertado gratuitamente à população na próxima sexta-feira (16). A ação começa às 8h30 e segue até às 12h, na Escadinha do Cais do Porto, na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, em Belém. A iniciativa será no Barco "Luz na Amazônia", que estará disponível para visitação.

Haverá serviços de estética, com atendimentos para massoterapia, corte de cabelo e higienização facial. Já na área de assistência social, será realizado emissão de documentos, como RG, Certidão de Nascimento e Carteira de Trabalho. A população também poderá contar com orientações sobre benefícios sociais, Cadastro Único, além de orientação jurídica.

Para atender pessoas em vulnerabilidade social, um sopão será servido durante a ação. Entre outros serviços que serão ofertados estão incluídos atendimentos de saúde. Dentre eles: vacinas para Influenza e covid-19, além de atendimentos de enfermagem. Ainda durante a ação haverá, também, a distribuição de material bíblico.

Serviço

Mobilização Social pelos 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil

Data: 15/06 (sexta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h

Local: Barco Luz na Amazônia, ancorado na praça da Escadinha do Cais do Porto, no bairro da Campina, em Belém