Banda evangélica Estação Antiga realiza show no bairro da Pedreira, em Belém

Os fãs da banda evangélica Estação Antiga poderão assistir ao mais novo show programado para esse sábado (13), durante o “Pré-Congresso de Adolescentes” da Assembleia de Deus – Região Pedreira 3, que ocorre a partir das 17 horas no ginásio da Escola de Ensino Fundamental e Médio Rodrigues Pinagé, situada no bairro da Pedreira, em Belém, com entrada franca.



A apresentação marca a sequência da agenda iniciada em março na orla do distrito de Icoaraci, na capital, e que deu início à temporada 2024 com participação considerada expressiva do público, abrindo perspectivas para as apresentações previstas para o fim desse mês em outro distrito do município, Mosqueiro, e na localidade de Santa Izabel do Pará.



No congresso, com o tema “Remanescentes” e que deverá reunir cerca de 300 jovens do bairro e áreas vizinhas, os músicos preparam um repertório para fazer jus à mensagem com enfoque na capacidade da juventude em “sobreviver, resistir, permanecer”, conforme slogan proposto pela Coordenação Geral de Adolescentes de Belém, que organiza o evento.



“A adolescência é uma fase importante para o fortalecimento da mensagem bíblica, que já deve ser passada desde a infância, e a consolidação do espírito cristão tem como meios também o louvor e a adoração, e é isso que pretendemos levar a todos os que estarão presentes”, disse o compositor e vocalista Ciro Daniel.

Quem forma a banda?

Além de Ciro Daniel, a Estação Antiga é composta por Jacob Tavares, contrabaixista; Israel Silveira, baterista; e Daniel Wilker, guitarrista. O quarteto tem histórico em grupos conhecidos ou com grandes artistas no Estado e nacionais.

Criado há quatro anos, o grupo surgiu inspirado na conhecida banda Catedral, do Rio de Janeiro, vem conquistando plateias investindo nos gêneros gospel, romântico e em questões sociais do cotidiano.



Em 2024, a banda projeta o lançamento de quatro EPs e um videoclipe. Os contatos para shows podem ser feitos por meio do telefone (91) 98866-9598.

Serviço:

Evento: “Pré-Congresso de Adolescentes”

Data: 13 de abril

Horário: 17 horas

Local: Escola de Ensino Fundamental e Médio Rodrigues Pinagé

Endereço: Travessa do Chaco, 1055 (entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma), bairro da Pedreira.