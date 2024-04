Bairros de Belém, Ananindeua e Benevides ficarão sem luz de 1º a 3 de abril, veja quais e horários

A partir desta segunda-feira (1) até a quarta-feira (3) alguns bairros de Belém, Ananindeua e Benevides terão a energia elétrica desligada, por algumas horas, para a manutenção na rede. Segundo a Equatorial Pará, para evitar possíveis acidentes e transtornos à população, os reparos serão realizados em etapas e horários diferentes.

Nos serviços de manutenção serão realizadas substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Um dos principais alertas para a população é que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira os locais e horários onde ocorrerão as nos dias 1º, 2 e 3 de abril:

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Data: segunda-feira (1º)

Horário: 8h10 às 9h40

Locais: Travessas: We 7, We 8 e We 9, todas entre as ruas Sn 8 e Sn 9.

Ruas Sn 8 e Sn9, entre as travessas We 7 e We 10.

Rua Arterial Quatro, entre travessa We 30 e travessa We 27.

Travessa We 28, entre travessa Sn 20 e rua Arterial Quatro.

Passagem São Pedro na rua Arterial Quatro.

Passagem São Roque na rua Arterial Quatro.

Belém

Data: segunda-feira (1º)

Bairro: Coqueiro

Horário: 10h35 às 12h05

Locais: Passagem Coimbra, entre alameda União e rodovia Mario Covas.

Passagem Bélgica, entre passagem Funda e passagem Coimbra.

Alameda União, entre passagem Bélgica e passagem Coimbra.

Passagem Funda, entre passagem Bélgica e rua do Benjamim.

Bairro: Marambaia

Horário: 9h às 14h35

Locais: Rua da Marinha, entre a rua Sexta e passagem Miraselva.

Passagens do Além e Ailton Rosado, entre a rua da Marinha e passagem São Sebastião.

Passagem Dias, entre a travessa Fé em Deus e passagem São Sebastião.

Passagem Batista, entre as passagens Fé em Deus e Ailton Rosado.

Data: terça-Feira, 2

Bairro: Coqueiro

Horário: 8h10 às 9h40

Locais: Passagem Pedro Alvares Cabral, entre a passagem Ivan Leão e rua 8 de Maio

Alameda “B”, entre a travessa Berredos e passagem Pedro Alvares Cabral.

Alameda “F”, entre travessa Berredos e rua José Soares Montenegro

Passagem José de Ribamar, entre a travessa Berredos e rua José Soares Montenegro.

Bairro: Cruzeiro

Horário: 10h40 às 12h10

Locais: Ruas: Pimenta Bueno, 2 de Dezembro, Coronel Juvencio Sarmento, Sta. Izabel e Dr. Lopo de Castro.

Data: quarta-feira, 3

Bairro: Tapanã

Horário: 8h10 às 9h40, nas Alamedas: Ipê, Acapú, Feiló

Horário: 10h40 às 12h10

Locais:

Rua Alberto Vilar, entre rua Nossa Sra. de Nazaré e alameda 7 de Setembro.

Rua Marco Pinheiro, entre rua Sta. Clara e alameda 8.

Alameda 7 de Setembro, entre rua Sta. Clara e avenida Perimetral.

Rua Mateus Paulo, entre rua Sta. Clara e Alameda 14.

Bairro: Campina de Icoaraci

Horário: 8h15 às 9h45

Alamedas: da Esperança, da Paz, Hortência, Jose de Miranda, Castelo Branco, Sorriso

Passagem: Boa Esperança, Castelo Branco, Jose Castelo Branco.

Bairro: Tapanã

Horário: 8h10 às 9h40

Locais: Alamedas: Ipê, Acapú, Feiló

Benevides (Zona Rural)

Data: quarta-feira, 3

Horário: 9h às 15h

Locais: Ramal do Cupuaçu e Adjacencia na rodovia Br-316.