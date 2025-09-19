Bairro do Guamá, em Belém, recebe operação de zeladoria urbana neste sábado (20)

O bairro do Guamá recebe a nova fase da operação de zeladoria urbana na manhã deste sábado (20), quando é celebrado o Dia Mundial da Limpeza. A iniciativa faz parte da nova fase do programa “Belém em Ordem”. Esta é a segunda ação da força-tarefa realizada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

A operação inclui desobstrução de bueiros, dragagem, operação tapa-buraco, atividades de educação ambiental, coleta de entulho, além de outros serviços. O mutirão atende diversos pontos do bairro escolhido para melhorar a infraestrutura e a limpeza, além de promover qualidade de vida para a população local.

Megaoperação no Guamá é continuidade do programa

A primeira megaoperação foi realizada no bairro da Terra Firme, no mês de agosto. Na ocasião, a ação mobilizou equipes para realizar uma série de serviços de manutenção e zeladoria em mais de 40 pontos do bairro, atendendo a uma demanda histórica da comunidade.

No bairro, a megaoperação de zeladoria revitalizou o bairro da Terra Firme ao longo de 15 dias e encerrou na última sexta-feira (12). A iniciativa, que contemplou diferentes vias, canais e praças, resultou na retirada de mais de mil toneladas de resíduos e entulhos, 277 pontos de iluminação recuperados e mais de 16 km de vias reestruturadas com a operação tapa-buraco.