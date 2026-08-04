Bairro do Coqueiro e conjuntos de Belém vão ficar sem água nesta terça-feira; entenda

A concessionária Águas do Pará realizará, nesta terça-feira (4), uma melhoria programada no sistema de abastecimento de água que atende parte do bairro do Coqueiro e diversos conjuntos habitacionais de Belém. Para a execução do serviço, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água a partir das 13h.

De acordo com a empresa, a intervenção consiste na substituição da válvula responsável pelo controle do fluxo de água na rede de distribuição. A medida tem como objetivo otimizar a operação do reservatório, equilibrar a distribuição de água e garantir maior regularidade no abastecimento, especialmente para moradores de áreas mais elevadas e mais distantes da rede.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim do dia. Após a finalização do serviço, o abastecimento será restabelecido gradualmente, conforme a pressurização da rede.

Serviço

Data: terça-feira, 4 de agosto

Horário: a partir das 13h, com previsão de conclusão no fim do dia

Locais afetados: bairro do Coqueiro, Conjuntos Satélite, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Mururé, Comunidade Teixeirinha e Residencial Ilha Porchat

Informações e atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp gratuitos)