‘Bailinho da Estação’ garante folia e diversão com programação gratuita em Belém

O tradicional Bailinho de Carnaval da Estação das Docas está de volta e promete animar foliões de todas as idades no dia 4 de março, terça-feira. Com entrada gratuita, o evento contará com uma programação repleta de atrações das 9h às 21h.

Pela manhã, das 9h às 12h, o público poderá participar de oficinas de confecção de máscaras de Carnaval e lança-confete, além de se divertir com as brincadeiras e animações do Clube da Animação. Das 10h às 10h40, haverá contação de histórias.

No período da tarde, a programação segue animada. Das 14h às 15h30, a Banda Balada Kids comandará o show voltado para o público infantil. Em seguida, das 15h30 às 16h, acontece o Cortejo Carnavalesco, que contará com a participação do boi Catiguria, do bairro de Canudos, e da Banda Fanfarra Odivelense. Às 16h, será a vez da tradicional chuva de confetes e do conc​urso de fantasias infantis, prometendo encantar os pequenos foliões. Logo depois, das 16h30 às 18h30, a festa continua com o show da Turma Fantástica.

A programação também reserva espaço para os adultos. Das 18h30 às 19h, haverá concursos como serpentina à distância, mamãe rainha das rainhas e vovó do samba. Para encerrar o evento com chave de ouro, das 19h às 21h, a Banda Virtudão sobe ao palco com muita música e animação. Às 21h, o Bailinho de Carnaval será oficialmente encerrado.

Além das atrações musicais e recreativas, o evento contará com uma praça de alimentação, além da venda de adereços e brinquedos para os foliões.