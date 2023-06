Avião de pequeno porte perde forças e deixa cinco feridos

O Corpo de Bombeiros, em Teresina, no Piauí, informou que cinco pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira (12), após a queda de um avião de pequeno porte. O avião perdeu o controle e caiu em um campo de futebol na Zona Norte da cidade.

Ainda, segundo os Bombeiros, o avião monomotor de prefixo PT-RHJ, modelo EMB-711ST, decolou do Aeroporto Senador Petrônio Portela, onde havia pousado para reabastecer, e em poucos minutos ele perdeu sustentação.

O piloto precisou realizar um pouso forçado no campo de futebol do Bariri, no bairro Vila Operária. O voo partiu de Fortaleza (CE) e seguia até Araguaína (TO).

O piloto Arcedino Concesso Pereira Filho, de 36 anos, estava acompanhado da esposa, Juliana Bento Plácido, 33, da sogra, Maria Graci Bento da Silva, e de dois filhos, de 16 e 4 anos.

Todos os ocupantes foram resgatados com vida, sem apresentar fraturas ou lesões mais graves. A aeronave ficou sob custódia da CCR, empresa que administra o aeroporto de Teresina, para procedimentos técnicos.

Dois acidentes com aeronaves no domingo (11)

Esta foi a segunda queda de avião registrada na capital piauiense em menos de 24 horas. Na tarde de domingo (11) uma aeronave de pequeno porte caiu em uma região de mata próxima ao Parque Encontro dos Rios, também na zona norte da cidade.

Duas pessoas foram resgatadas após o acidente: o piloto Marcelo Nogueira Ramos, soldado da Polícia Militar do Ceará, e o copiloto Jhony Francisco Alves dos Santos. Eles não apresentaram ferimentos graves.