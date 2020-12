AVAO promove Feira de Natal em Belém

Quem procura por sugestões de presentes natalinos vai dispor de opções e ainda colaborar com enfermos de câncer na Feira de Natal organizada pelas pacientes assistidas pela Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO), neste sábado (5), no Entroncamento. A Feira funcionará em um espaço no eixo Almirante Barroso/BR-316, perto do Túnel do Entroncamento, de 8 às 12 horas.

No evento serão expostos arranjos natalinos e itens para casa a cozinha, como panos em geral e sacolas confeccionados pelos pacientes e que recebem café da manhã, almoço, cestas básicas, roupas e orientações sobre tratamento dentário por parte da AVAO e instituições parceiras. A renda a ser obtida na Feira de Natal será revertida para as pacientes, ou seja, pessoas de baixa renda que se deslocam de bairros de Belém e de cidades do interior do Estado para tratamento médico no Hospital Ophir Loyola. Na AVAO, muitas delas participam de oficinas de trabalhos manuais para obtenção de renda.

Em 21 anos de atividades, a AVAO atendeu a cerca de 2 milhões de pessoas. "Esse evento no sábado será importante para nós, da AVAO, porque ele ocorrerá em 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado", afirma Ana Klautau Leite, presidente da instituição. "Neste ano tão difícil, conseguimos manter o atendimento ao nosso público, e isso nos incentiva a seguir em frente; tanto que a nossa sede já está toda decorada com motivos natalinos desde o final de novembro, como uma mensagem de alegria e esperança, porque Natal é um momento de fé e alegria", arrematou.