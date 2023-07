Aterro de Marituba: prazo para recebimento de lixo pode ser prorrogado, diz Repórter 70

Fontes da coluna R70, publicada nesta quinta-feira (20) no jornal O Liberal, informam que aumentaram, nos últimos dias, as chances de ampliar o prazo para fechamento do aterro sanitário de Marituba. Embora a empresa responsável pelo empreendimento não se manifeste oficialmente, as informações são de que as negociações avançaram e o prazo, que deveria ser encerrado dia 31 de agosto, poderá ser prorrogado por mais 18 meses, ou seja, um ano e meio.

Enquanto isso, continua em andamento o processo licitatório para escolha da próxima companhia responsável pela gestão dos resíduos de Belém, Ananindeua e Marituba. As propostas serão abertas no dia 31 de julho, apenas um mês antes da data limite para funcionamento do atual aterro.

Caso a prorrogação não se concretize, a Prefeitura de Belém acena com a possibilidade de reativar uma célula de tratamentos e rejeitos no antigo lixão do Aurá. Uma consultoria foi contratada para avaliar essa possibilidade.