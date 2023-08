Aterro de Marituba: no último dia, prefeituras pedem prorrogação para local seguir recebendo lixo

Na manhã desta quinta-feira (31), no último dia do prazo judicial para recebimento de resíduos sólidos no aterro de Marituba, a Prefeitura de Belém informou que representantes do Município de Belém, juntamente com os do Estado do Pará e dos municípios de Ananindeua e Marituba, trabalharam em conjunto para elaborar e assinar uma petição conjunta. Este pedido conjunto de prorrogação da operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Marituba será protocolado nesta quinta-feira, 31, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em Belém.

Segundo a Prefeitura de Belém, a colaboração conjunta se formou para buscar uma solução apropriada durante esse período de transição até a finalização do processo licitatório promovido para escolha do novo operador por meio da Concorrência Pública nº. 02/2023/SESAN.

"A abordagem colaborativa demonstra o compromisso coletivo com a gestão eficaz dos resíduos e a busca de soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Essa união de esforços destaca a importância de trabalhar em conjunto para garantir a continuidade dos serviços essenciais até que a nova central de tratamento esteja plenamente operacional", destaca um comunicado da Prefeitura de Belém.

"Ainda nesta manhã, a PGM, em conjunto com as procuradorias de Ananindeua e Marituba e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) irão protocolar um novo pedido, com fundamentação técnica e jurídica capaz de provar a necessidade de prorrogação do funcionamento do aterro sanitário de Marituba", afirma o procurador-geral de Belém, Gustavo Brasil.

Ainda segundo o procurador-geral, a expectativa é que a resposta do Tribunal seja emitida até esta sexta, 1º de setembro. "Esperamos que de hoje (quinta) para amanhã (sexta) tenhamos um posicionamento do TJPA a respeito desta medida. Nela, solicitamos a extensão da utilização do aterro até a conclusão do processo de Concorrência Pública, promovido pela Prefeitura de Belém, a qual irá escolher um novo concessionário capaz de realizar o serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos".

Estudo e licitação

Ainda segundo a gestão municipal de Belék, a Concorrência Pública serve para enfrentar o problema do lixo na Região Metropolitana de Belém sendo responsável pela criação do novo sistema de limpeza urbana, coleta, destinação, tratamento e gestão dos resíduos sólidos da capital.

O processo de licitação para a instalação da Parceria Público-Privada (PPP) é feito pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

A partir da licitação, o parceiro privado terá a responsabilidade de instalar uma nova Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, permitindo a paralisação da atual instalada em Marituba.

Na nova central deverão ser contempladas diversas atividades operacionais como coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, compostagem e destinação final dos resíduos.

A Prefeitura de Belém explica que, para a realização do processo licitatório na modalidade público-privado, foi produzido um estudo sobre o sistema de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos para o território de Belém, fruto de mais de dois anos de estudos técnicos realizados pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria.

"Os estudos foram fundamentais para viabilizar o cumprimento de um acordo judicial firmado pelos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba com o Estado do Pará", acrescenta o comunicado da Prefeitura de Belém.