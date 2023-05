Assinada ordem de serviço para construção do Parque da Cidade, em Belém

​O Governo do Estado deu o primeiro passo para a maior intervenção urbana na capital paraense dos últimos 100 anos. Foi assinada pelo governador Helder Barbalho, na manhã de ontem, a ordem de serviço para o início das obras do Parque da Cidade, previstas para julho deste ano, na área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, no bairro da Sacramenta, em Belém.

“Estamos falando do início de uma obra que trará um equipamento multifuncional, com o olhar da integração à cidade e à oportunidade de centros de visitação, centros de eventos, áreas gastronômicas, espaços de museu, áreas que permitirão com que nós tenhamos pavilhões para eventos, teatro, portanto, um conjunto que chega a Belém para incrementar a capital paraense”, enfatizou o governador Helder Barbalho, responsável pela assinatura. Ainda segundo o governador, o novo parque vai fortalecer a vocação de Belém para o turismo, particularmente, o turismo ecológico.

A cerimônia de assinatura foi aberta ao público. “Sou morador do bairro há mais de 50 anos e agora estou vendo esse projeto do Governo do Estado se tornar uma realidade. Essa é uma obra muito importante e eu fico muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Que a gente possa usufruir desse espaço em breve”, disse o servidor público Anderson Reis.

“Esse projeto é um sonho, foi o que pensei desde a primeira vez que ouvi falar da proposta”, disse a vice-governadora Hana Ghassan. “Foi um longo caminho para darmos início a essa obra tão importante para a nossa Belém. Serão muitos espaços para a família aproveitar o dia. Precisávamos de um local de turismo como esse”, destacou.

COP 30

O projeto do parque vai beneficiar a população belenense com diversas opções de lazer, interação, cultura, arte e bem-estar. O projeto se destaca também como suporte para a realização de eventos, diante da candidatura de Belém como sede da COP 30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a ser realizada em 2025.

“Estamos nos preparando para receber um fluxo de 70 a 100 mil pessoas em novembro de 2025, com a nossa Cúpula do Clima. E esse equipamento certamente será parte dessa estratégia para recepcionar os visitantes. A Amazônia tem um papel muito importante nesse novo modelo de governança que é preciso implementar no mundo, nessa transição a uma economia verde, para o modo de vida mais sustentável e Belém será a capital desta discussão, do desenho desse caminho que nós estamos construindo juntas e juntos para termos um planeta mais sustentável e um modelo de desenvolvimento mais justo”, pontuou a titular da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Ursula Vidal.

Presente

O idealizador do projeto, Nelson Chaves, conta que a ideia surgiu da necessidade de mais áreas verdes em Belém. “Essa área aqui é uma joia dentro de Belém, exatamente para que seja usufruída pela nossa população em todas as idades, sem nenhuma discriminação de ordem econômica, social, uma área destinada ao lazer, ao bem-estar das pessoas. Belém ganha um grande presente”, disse Chaves.

Estrutura

O Parque da Cidade terá mais de 500 mil metros quadrados de ​​obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares. O equipamento cultural terá também um Centro de Economia Criativa, Centro Gastronômico, cinema, estúdio de gravação musical, mercado de produtos regionais, biblioteca, fonoteca, praça de alimentação, a praça marajoara e um ateliê multiuso. Haverá ainda uma Torre de Contemplação, um templo ecumênico, o “Oratório da Água e da Luz”, um Teatro Multiuso, palcos interno e externo e uma Praça de Exposição de Aeronaves, que manterá viva a memória do Aeroporto Brigadeiro Protásio e do Aeroclube de Belém.