​Assembleia Paraense recebe certificações pela qualidade de serviços e compromisso ambiental

A Assembleia Paraense (AP) está apta para receber as certificações das normas NBR ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que atestam o compromisso do Clube com a qualidade dos serviços prestados e com a gestão ambiental responsável. O presidente da AP, Paulo Storino, explica que as certificações são resultado da implementação do Sistema de Gestão Integrado (SGI). “Através de um trabalho dedicado, foram mapeados os processos, documentação e treinamento, garantindo a conformidade com os requisitos internacionais e demonstrando o comprometimento com a excelência”, destaca.

“No início da minha gestão à frente da Assembleia Paraense, no segundo semestre de 2020, buscamos parcerias estratégicas para aprimoramento da gestão do Clube. Ao longo de toda gestão, obtivemos resultados positivos em diferentes projetos, confiantes para a modernização e eficiência do nosso Clube”, declara.

Paulo Storino, presidente da AP. (Divulgação/Assembleia Paraense)

Paulo Storino enfatiza o trabalho e comprometimento de todos aqueles que fazem parte desse processo de conquistas. “Ao longo de toda gestão, foi possível visualizar as melhorias nos processos internos, na comunicação e na tomada de decisões da Assembleia Paraense. É evidente que o comprometimento da equipe e a busca constante por aprimoramento estão gerando resultados positivos e impactantes”, festa o presidente.

“Assembleia Paraense é um exemplo claro de como a união de forças entre colaboradores, diretoria e consultores externos e a troca de conhecimentos geram resultados positivos. Desde o início dos projetos, ficou evidente o comprometimento dos colaboradores da Assembléia Paraense em aprimorar sua gestão e buscar soluções eficazes para os desafios enfrentados. Sua receptividade, abertura para novas ideias e disposição para implementar mudanças foram essenciais para o sucesso alcançado até o momento”, acrescenta, ao comentar sobre a reorganização do Clube.

“Um dos principais projetos iniciados foi a reestruturação organizacional da Assembleia Paraense. Por meio de uma análise criteriosa, a consultoria identificou oportunidades de melhoria na estrutura organizacional da instituição, reorganizando os departamentos, redefinindo responsabilidades e aprimorando a comunicação interna entre as gerências de área. O que resultou em uma maior agilidade e eficiência nos trâmites dos processos internos, permitindo uma melhor prestação de serviços aos sócios”, explica.

Ainda de acordo com o presidente Paulo Storino, a implementação do novo Plano de Cargos e Salários na Assembleia também foi determinante para motivar e engajar os colaboradores. “Esse pr​​ojeto teve como objetivo promover uma política salarial mais justa e transparente, organizada às competências e responsabilidades de cada cargo. Com a implementação desse plano, a Assembléia Paraense poderá reconhecer e encorajar seus colaboradores, incentivando a motivação e o engajamento da equipe”, reconhece.

“Outro projeto de destaque foi a introdução do projeto de Gestão de Indicadores por meio da Metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Essa abordagem estratégica permitiu à Assembléia Paraense definir metas claras e mensuráveis, acompanhando e avaliando o desempenho institucional de forma abrangente. A partir do BSC, a Assembléia poderá direcionar seus esforços para os objetivos estratégicos, otimizando recursos e alcançando resultados”, adianta.