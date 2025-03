Árvores passarão por serviços de poda e supressão em várias áreas de Belém a partir desta segunda

Ao longo de março, árvores de diversos pontos de Belém passarão por serviços de poda, supressão, rebaixamento e equilíbrio a partir desta segunda-feira (10). As ações, realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Clima de Belém (Semmac), visam garantir a segurança da população, a preservação das árvores e a melhoria da paisagem urbana. A operação seguirá um cronograma para cada trecho na capital paraense.

A supressão de árvores será entre segunda-feira (10) e sexta-feira (14) em locais estratégicos onde há risco à segurança pública ou à infraestrutura urbana, como a praça Batista Campos e as avenidas Magalhães Barata, José Malcher, José Bonifácio e Generalíssimo Deodoro, além da travessa Rui Barbosa. O procedimento busca evitar acidentes, como quedas de árvores ou galhos, especialmente em áreas de grande circulação, de acordo com a Semmac.

Segundo a Semmac, as intervenções são realizadas com base em critérios técnicos que consideram a segurança da população, o bem-estar das árvores e a preservação ambiental. A Secretaria também detalhou que os serviços serão executados de forma planejada e com a máxima atenção para minimizar impactos no tráfego e no cotidiano dos moradores.

Além da supressão, também serão realizadas podas e o rebaixamento das copas das árvores. A poda tem o objetivo de eliminar galhos secos e doentes, além de evitar que as árvores atinjam a fiação elétrica, que pode ser comprometida pelo crescimento desordenado das plantas. O rebaixamento da copa, por sua vez, será executado em áreas com fiação elétrica mais baixa, a fim de evitar curto-circuitos ou danos à rede elétrica.

Já o equilíbrio das árvores visa melhorar a distribuição da vegetação, garantindo o bom desenvolvimento das plantas e sua preservação a longo prazo. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às áreas afetadas, pois poderá haver alterações temporárias no trânsito durante a execução dos serviços. A Prefeitura reforça que as medidas são essenciais para a segurança da cidade e a conservação ambiental.

Plantio de mudas

Também a partir de segunda feira, Belém receberá uma operação de plantio dentro do projeto Cidade Verde. Serão plantadas três mil mudas durante duas semanas, em vários espaços da cidade, priorizando locais identificados com necessidade de cobertura verde.

Foram escolhidas mudas de árvores frutíferas ou que proporcionem sobra como Andirá uxi, Jambeiro, Buriti, Mangueira, Castanheira, Samaumeira Sibipiruna, Jenipapo, Mamorana, Paliteira, Jacarandá, Mini e Tumbérgia trepadeira. A operação inicia pela área ao lado do elevado Daniel Berg, no bairro da Sacramenta, passando em seguida para a avenida Almirante Barroso, avenida Padre Bruno Sechi, entorno do elevado do Entroncamento, avenida. Marquês de Herval, entre outros.

As praças também receberão plantio, porém como reposição de árvores que morreram ou que foram suprimidas. O trabalho começa com abertura das covas, colocação de terra preta e em seguida o plantio das mudas. A operação terá apoio logístico do Exército Brasileiro, que vai dispor de pessoas e de caminhões para o transporte de mudas para o local onde serão plantadas as mudas, e da empresa Ciclus Amazônia, que fará o transporte de terra preta.