Árvore do tipo Ficus é removida no Jurunas; espécie é proibida em Belém

Uma árvore da espécie Ficus, inclinada e representando risco iminente de queda, foi removida na rua dos Tamoios, bairro do Jurunas. O plantio do Ficus é proibido pela Lei Municipal nº 8.596, de 25 de junho de 2007, em virtude do porte e do sistema radicular agressivo do vegetal, que causa problemas em calçadas, redes de drenagem e edificações.

A ação foi realizada pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), como parte da atividade de poda e supressão de árvores em situação de risco na cidade. O objetivo da ação é garantir a segurança de pedestres e veículos.

A inclinação acentuada da árvore na rua dos Tamoios apenas reforçou a urgência da medida. Para a doméstica Maria das Graças, moradora na rua dos Tamoios há mais de 40 anos, é um alívio ver a retirada do vegetal. “Eu já nem passava perto dela com medo que ela caísse a qualquer momento, é bom ver que estão retirando”, afirma.

Poda preventiva

Mais de 90 árvores com risco de queda já foram suprimidas, evitando acidentes, principalmente em dias de chuva e ventania. Outra frente de trabalho é a ação de poda realizada pela Semma, que também avança.

A poda executada em uma samaúma de mais de 30 metros, ao lado do Hangar Centro de Convenções, exigiu reforço de uma equipe de 10 pessoas e uma variedade de equipamentos. A samaúma, considerada árvore símbolo da Amazônia, precisa de manejo permanente, para evitar acidentes graves com a queda de galhos apodrecidos. Neste caso, a árvore apresentava um risco considerável, dada a altura e o peso dos galhos comprometidos.

Mais de 350 árvores já passaram por ações de poda de arredondamento de copa, de equilíbrio ou rebaixamento. O trabalho é realizado por uma equipe de engenheiros florestais, biólogos e técnicos em meio ambiente, que fazem o levantamento da situação dos vegetais para direcionar o trabalho de poda e supressão.

