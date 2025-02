Árvore desaba após forte chuva no Bosque Rodrigues Alves nesta quinta-feira (20) em Belém

Uma árvore de médio porte caiu em Belém na noite desta quinta-feira (20/02). Uma árvore do Bosque Rodrigues Alves caiu na avenida Romulo Maiorana, quase de esquina com travessa Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, em Belém. Por sorte, o desabamento não feriu ninguém ou caiu em cima de nenhum veículo. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) e aguarda uma resposta.

A via está parcialmente interditada no sentido de quem vai da travessa Lomas Valentinas para a avenida Doutor Freitas, por causa da ocorrência. Um carro preto que estava estacionado no local não foi atingido por poucos metros. Os veículos estão passando pela ciclofaixa.

Há exatamente um mês, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma) iniciou uma ação no interior do Jardim Botânico da Amazônia Rodrigues Alves com um trabalho de podas e retiradas de árvores. O órgão já realizou levantamento sobre a situação das árvores no espaço. Várias plantas foram cortadas e podadas, principalmente aquelas que estavam próximas das ruas que circundam o Jardim Botânico.

No dia 13 de janeiro, por volta das 17h30, uma outra árvore de grande porte - de espécie não identificada - caiu no Bosque Rodrigues Alves na avenida Almirante Barroso, bloqueando o trânsito entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentina, sentido São Brás. Também naquela ocasião ninguém ficou ferido. A causa da queda não foi divulgada. Devido ao tombamento da planta, o muro do espaço e as estruturas de proteção ficaram danificadas.